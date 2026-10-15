Забудьте про тяжелые гарниры: как приготовить салат "Столичный" вместо ужина
Питательный салат вполне может заменить привычный ужин, когда времени и сил на то, чтобы стоять у плиты, совсем нет. А в этом варианте он вполне заслуживает места даже на праздничном столе!
В этом варианте нет картофеля, который часто делает блюдо тяжелым – его роль выполняет нежная отварная фасоль с бархатной кремовой текстурой. Главная изюминка рецепта заключается в двух кулинарных акцентах: заправке и балансе вкуса, рассказывает "Господинька".
Как приготовить сытный салат с фасолью?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки вареной или консервированной фасоли;
– 500 граммов ветчины, колбасы или вареного филе;
– 8 белков вареных яиц;
– 2 моркови;
– 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу;
маринованный лук:
– 2 луковицы;
– полстакана воды;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 – 3 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Начните приготовление с лука, ведь ему нужно время, чтобы потерять жгучесть и приобрести хрустящую кисло-сладкую текстуру.
- Очистите луковицы, нарежьте тонкими полукольцами или перьями и сложите в глубокую миску.
- В холодной воде полностью растворите уксус, сахар и соль, залейте лук маринадом, прижмите блюдцем или небольшим грузом и оставьте настаиваться не менее чем на два часа.
- Перед добавлением в салат маринад полностью слейте через сито, а лук слегка отожмите руками.
- Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя жидкость.
- Морковь тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте длинной тонкой соломкой. Опустите соломку в подсоленную кипящую воду и отварите несколько минут до состояния al dente, чтобы она стала мягкой, но сохранила упругость, после чего остудите.
- Колбасу или отварное мясо нарежьте аккуратной соломкой примерно такой же длины, как и морковь.
- Вареные яйца очистите, отделите желтки, а плотные белки нарежьте тонкими полосками.
- Смешайте остывшую фасоль, морковную соломку, нарезанные белки, мясо и отжатый маринованный лук. Заправьте блюдо майонезом, щедро приправьте черным молотым перцем и аккуратно перемешайте широкой лопаткой, стараясь не повредить нежные бобы.
- Обязательно попробуйте блюдо перед добавлением соли: мясной компонент и маринованный лук уже достаточно соленые, поэтому
- соль добавляйте только при необходимости. Дайте салату постоять в холодильнике 20 – 30 минут, чтобы вкусы соединились, и подавайте охлажденным.