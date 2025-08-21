Оно разрывает все тренды: готовим ежевичное масло – наслаждение на каждый день
- Ежевичное масло – это новый тренд, который стоит попробовать каждому.
- Подаем его с любимым хлебом – и замечательный перекус гарантирован.
Сладкие бутерброды – это одно из воспоминаний детства для каждого из нас. А теперь этот тренд возвращается и делает шум на весь интернет!
Когда-то большую популярность имело шоколадное масло, но теперь новые предпочтения – ягоды. Подаем его с любимым хлебом – и минутка наслаждения гарантирована, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.
Кстати И Украину поддерживают, и готовят вкусно: финский блинчик, нежность которого сводит с ума
Как приготовить ежевичное масло?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов ежевики или других ягод;
– 15 – 25 граммов сахара;
– цедра половинки лимона;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– 180 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Соедините ежевику с сахаром, лимонной цедрой и соком.
- Измельчите ягоды и проварите на среднем огне около 5 минут. Дайте полностью остыть.
- Взбейте мягкое масло до пышной и светлой консистенции.
- Добавьте охлажденную ягодную массу и щепотку соли.
- Еще раз взбейте все вместе до однородного крема.
- Ежевичное масло может храниться в холодильнике до 7 дней.
Приятного аппетита!
Лимонное печенье – это лакомство, от которого взрослые еще больше в восторге, чем дети. Оно легкое в приготовлении и сделает чаепитие незабываемым.