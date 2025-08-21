Сладкие бутерброды – это одно из воспоминаний детства для каждого из нас. А теперь этот тренд возвращается и делает шум на весь интернет!

Когда-то большую популярность имело шоколадное масло, но теперь новые предпочтения – ягоды. Подаем его с любимым хлебом – и минутка наслаждения гарантирована, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.

: 5 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 100 граммов ежевики или других ягод;

– 15 – 25 граммов сахара;

– цедра половинки лимона;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли;

Соедините ежевику с сахаром, лимонной цедрой и соком. Измельчите ягоды и проварите на среднем огне около 5 минут. Дайте полностью остыть. Взбейте мягкое масло до пышной и светлой консистенции. Добавьте охлажденную ягодную массу и щепотку соли. Еще раз взбейте все вместе до однородного крема. Ежевичное масло может храниться в холодильнике до 7 дней. Приятного аппетита!