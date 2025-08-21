Укр Рус
21 августа, 08:22
Оно разрывает все тренды: готовим ежевичное масло – наслаждение на каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Ежевичное масло – это новый тренд, который стоит попробовать каждому.
  • Подаем его с любимым хлебом – и замечательный перекус гарантирован.

Сладкие бутерброды – это одно из воспоминаний детства для каждого из нас. А теперь этот тренд возвращается и делает шум на весь интернет!

Когда-то большую популярность имело шоколадное масло, но теперь новые предпочтения – ягоды. Подаем его с любимым хлебом – и минутка наслаждения гарантирована, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.

Как приготовить ежевичное масло?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 100 граммов ежевики или других ягод;
– 15 – 25 граммов сахара;
– цедра половинки лимона;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– 180 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Соедините ежевику с сахаром, лимонной цедрой и соком.
  2. Измельчите ягоды и проварите на среднем огне около 5 минут. Дайте полностью остыть.
  3. Взбейте мягкое масло до пышной и светлой консистенции.
  4. Добавьте охлажденную ягодную массу и щепотку соли.
  5. Еще раз взбейте все вместе до однородного крема.
  6. Ежевичное масло может храниться в холодильнике до 7 дней.

Приятного аппетита!

