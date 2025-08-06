Обычно, когда мы идем отдыхать на природу, то покупаем хлеб заранее. Но с этим рецептом вам точно захочется готовить его только на огне!

Вкусный хлеб без долгого замеса, приготовленный на природе – это вполне реально! Впрочем, если в ближайшее время похода на природу не предвидится, то его можно выпечь дома в другой удобной емкости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владимира Ярославского.

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Как приготовить хлеб в котелке?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1

Ингредиенты:

– 400 граммов хлебной муки (белок более 13,5%);

– 300 граммов воды;

– 1 грамм сухих дрожжей;

– 8 граммов соли;

– 15 граммов меда;

– 50 граммов овсянки или овсяной муки;

– 60 граммов семян льна или другой добавки (по желанию).

Приготовление:

Смешиваем муку с теплой водой, дрожжами, медом, семенами и солью. Замешиваем тесто и оставляем на ночь под пленкой. Затем смачиваем руку и заворачиваем тесто с 4 сторон. Пергамент посыпаем овсяной мукой, выкладываем на него тесто, складываем конвертом, обсыпаем мукой и оставляем еще на 1 час. Кастрюлю или котелок нагреваем до 250 градусов. Если готовите хлеб на огне – положите в котелок 4 слоя фольги, чтобы он не пригорел. На костре готовим хлеб под крышкой 45 минут. Дома – 30 минут при 250 градусах с крышкой, а потом еще 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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