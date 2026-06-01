Мясо будет мягким, как масло: нужна лишь половина ложки простого продукта

Бывает обидно: мясо готовилось почти час, а после первого кусочка становится понятно – оно все еще жестковато. Особенно часто такое случается с говядиной или недорогими частями туши, которые требуют больше внимания.

Но опытные хозяйки давно знают маленький трюк, для которого даже не нужно покупать специальные маринады. Все необходимое обычно уже стоит на кухонной полке. Иногда достаточно буквально половины чайной ложки, чтобы мясо после приготовления стало значительно нежнее и сочнее, пишет Pyszności.

Что добавить к мясу, чтобы оно быстрее стало нежным

Даже качественный кусок мяса после приготовления иногда остается жестковатым. В таких случаях многое зависит не только от времени приготовления, но и от небольших кулинарных хитростей.

Для заметного эффекта достаточно примерно половины чайной ложки соды. Сода влияет на структуру мяса и помогает волокнам быстрее становиться мягче во время жарки, тушения или запекания. Благодаря этому даже менее нежные куски могут получиться более сочными и приятными на вкус.

В то же время с содой важно не переусердствовать. Слишком большое количество способно повлиять на вкус блюда и изменить текстуру мяса. Именно поэтому достаточно небольшой порции.

Что еще спасет мясо?

Сода не является единственным способом сделать мясо более нежным. Важную роль играет и правильный выбор части туши. Для длительного тушения хорошо подходят куски с большим количеством соединительной ткани. Во время приготовления она постепенно размягчается и делает мясо более сочным.

Предварительное обжаривание тоже влияет на результат. Румяная корочка помогает сохранить вкус и аромат внутри куска, а дальнейшее медленное приготовление позволяет волокнам постепенно терять жесткость.

Не менее важен температурный режим. Мясо обычно лучше реагирует на умеренное и длительное приготовление, чем на сильный огонь. Слишком интенсивный нагрев может быстро высушить волокна, тогда как спокойное тушение или запекание помогает сохранить сочность.