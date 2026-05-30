30 мая, 19:05
Это мороженое вы будете готовить все лето: рецепт, с которым справится и ребенок
Ароматное мороженое одно из главных средств борьбы с жарой. И если его сделать самому, то получится вкуснее, чем в магазине!
Достаточно буквально нескольких ингредиентов, чтобы сделать вкусное домашнее мороженое. Это именно тот случай, когда лучше все сделать самому, а не покупать в магазине, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Ленивые эклеры превзойдут любой торт: рецепт, который стоит попробовать всем
Как сделать домашнее мороженое?
Ингредиенты:
– 2 банана;
– 400 граммов клубники;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 6 – 8 столовых ложек молока.
Легко и вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Очистите бананы от кожуры, нарежьте их кружочками, а промытую и обсушенную клубнику разрежьте пополам.
- Выложите кусочки фруктов и ягод на плоскую тарелку или доску в один слой и отправьте в морозильную камеру на несколько часов до полного замерзания.
- Переложите замороженные бананы и клубнику в чашу блендера, добавьте сахарную пудру и влейте молоко.
- Взбивайте все ингредиенты на высокой скорости в течение нескольких минут, пока масса не превратится в абсолютно однородное, густое и кремовое мороженое.
- Разложите готовое мороженое в пиалы и подавайте сразу, пока оно имеет нежную текстуру мягкого десерта.
- Если вы предпочитаете более плотную консистенцию, переложите массу в контейнер и поставьте в морозилку еще на 30 – 40 минут перед формированием шариков.