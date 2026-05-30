Это мороженое вы будете готовить все лето: рецепт, с которым справится и ребенок

Ароматное мороженое одно из главных средств борьбы с жарой. И если его сделать самому, то получится вкуснее, чем в магазине!

Достаточно буквально нескольких ингредиентов, чтобы сделать вкусное домашнее мороженое. Это именно тот случай, когда лучше все сделать самому, а не покупать в магазине, рассказывает портал "Господинька". Как сделать домашнее мороженое? Ингредиенты:

– 2 банана;

– 400 граммов клубники;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 6 – 8 столовых ложек молока. Приготовление: Очистите бананы от кожуры, нарежьте их кружочками, а промытую и обсушенную клубнику разрежьте пополам. Выложите кусочки фруктов и ягод на плоскую тарелку или доску в один слой и отправьте в морозильную камеру на несколько часов до полного замерзания. Переложите замороженные бананы и клубнику в чашу блендера, добавьте сахарную пудру и влейте молоко. Взбивайте все ингредиенты на высокой скорости в течение нескольких минут, пока масса не превратится в абсолютно однородное, густое и кремовое мороженое. Разложите готовое мороженое в пиалы и подавайте сразу, пока оно имеет нежную текстуру мягкого десерта. Если вы предпочитаете более плотную консистенцию, переложите массу в контейнер и поставьте в морозилку еще на 30 – 40 минут перед формированием шариков.