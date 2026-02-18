Укр Рус
Как приготовить шаурму дома за копейки: сочнее, чем в киоске

Лилия Имбировская-Сиваковская
Шаурма давно стала одним из самых популярных быстрых перекусов. Но в домашнем исполнении она получается не хуже, особенно когда соус можно настроить под свой вкус.

Если вас волнует качественный состав и совершенный вкус, стоит приготовить шаурму самостоятельно, сообщает известный повар Владимир Ярославский в своем инстаграме. Простой рецепт курицы в лаваше, хорошо подходит для ужина или когда надо быстро накормить семью.

Как приготовить курицу в лаваше?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты
– 3 круглых лаваша; 
– 4 большие куриные бедра; 
– сухой чеснок, любимые специи, соль, перец, масло по вкусу; – 1 средняя луковица; 
– 1 маленький кабачок; 
– 1 большой болгарский перец; 
– сыр по вкусу;
соус: 
– банка густой сметаны 15%; 
– 1 большая столовая ложка зерновой горчицы; 
– 3 столовые ложки соуса барбекю; 
– пучок разной зелени (петрушка, кинза, зеленый лук).

Готовим очень вкусную шаурму дома: видео

Приготовление:

  1. Куриное мясо нарежьте кубиками примерно 1,5 на 1,5 сантиметра, щедро приправьте любимыми специями и обжарьте на растительном масле до готовности.
  2. На той же сковороде отдельно подрумяньте измельченный лук, затем добавьте болгарский перец и цуккини, нарезанные кубиками, и готовьте до мягкости.
  3. Параллельно смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте рубленую зелень и соль.
  4. Половину лаваша смажьте соусом, выложите курицу и овощи, добавьте любимый сыр и заверните треугольником, спрятав край в образовавшийся "кармашек",.
  5. После этого поджарьте лаваши на сухой сковороде до легкого румянца.

В чем лучше всего мариновать курицу?

Классические варианты – это кисломолочная основа, пишет АІІ recipes. Это может быть кефир, натуральный йогурт или даже ряженка и, конечно, майонез. Курица становится нежной, стоит добавить соль, черный перец, паприку и немного чеснока.

Лимонный сок или уксус действуют агрессивнее. Если выбрать кислотный маринад, к примеру уксус или лимон важно не передержать мясо – иначе оно станет плотным. Лучше смешать лимон с оливковым маслом и травами.

Соевый соус – отличный выбор, он одновременно солит и придает карамельный оттенок во время жарки. Если добавить мед или немного горчицы, поверхность курицы после духовки будет иметь выразительную корочку.

