Оказывается, варенье можно приготовить из чего угодно. Даже элементарных шишек достаточно для того, чтобы создать что-то оригинальное и неповторимое.

Варенье из шишек – это та закрутка, которая просто должна быть в вашей кладовой. Когда вы добавите его к вкусностям, то никто ни за что не угадают, из чего именно вы создали этот шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Кстати Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта

Какими должны быть шишки для варенья?



Лучше всего для варенья выбирать молодые шишки, мягкие и зеленоватые внутри. Также они должны быть небольшого размера и легко резаться ножом, рассказывает портал "Шишкарня".

Как сделать варенье из шишек?

Время : 2 часа + настаивание

: 2 часа + настаивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм шишек;

– 1 килограмм сахара на 1 литр настоя;

– вода.

Приготовление:

Сначала отрежьте у шишек хвостики и тщательно промойте их. Залейте водой так, чтобы уровень жидкости был примерно на палец выше шишек. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите около 40 минут. Затем снимите с плиты и оставьте настаиваться на 12 часов. На следующий день аккуратно выньте шишки, а жидкость процедите. Полученный настой отмерьте в литрах и добавьте сахар в пропорции 1:1. Снова доведите до кипения и проварите 30 минут, после чего дайте настояться еще 10 часов. На третий день снова прокипятите напиток в течение 20 минут и сразу разлейте в стерильные банки.

Приятного аппетита!

А как приготовить варенье быстро?