Секрет идеального томатного соуса: 3 золотых правила от итальянского шеф-повара

Итальянская шеф-повар поделилась простым рецептом густого и насыщенного томатного соуса, который готовится всего за 15 минут активного времени.

Итальянская шеф-повар поделилась простым рецептом густого и насыщенного томатного соуса, который готовится всего за 15 минут активного времени. Приготовить идеальный домашний томатный соус, который будет шелковистым, нежным и деликатно окутывать пасту – настоящее искусство, сообщает издание Mirror.

Три золотых правила идеального соуса

Секрет успеха шеф-повара основан на трех китах: спелость, запекание и свежесть. Каждый из этих элементов помогает максимально раскрыть естественную сладость и глубину вкуса томатов.

Спелость. "Помидоры лучше всего подходят для приготовления пищи, когда они слегка перезрелые", – отмечает Роберта д'Элия. Именно в этот период в плодах накапливается наибольшее количество сахаров и ароматических веществ.

"Помидоры лучше всего подходят для приготовления пищи, когда они слегка перезрелые", – отмечает Роберта д'Элия. Именно в этот период в плодах накапливается наибольшее количество сахаров и ароматических веществ. Запекание. Медленное запекание томатов в духовке концентрирует их вкус. Под действием температуры лишняя влага испаряется, а природные сахара карамелизуются, что делает соус невероятно насыщенным.

Медленное запекание томатов в духовке концентрирует их вкус. Под действием температуры лишняя влага испаряется, а природные сахара карамелизуются, что делает соус невероятно насыщенным. Свежесть. Шеф-повар настоятельно призывает не хранить помидоры в холодильнике. Холод разрушает летучие ароматические соединения и изменяет текстуру плодов. Для более насыщенного вкуса покупайте или выращивайте помидоры свежими и готовьте их сразу.

Рецепт соуса из запеченных томатов

Время: 1 час 15 минут (из которых всего 15 минут на подготовку)

1 час 15 минут (из которых всего 15 минут на подготовку) Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм спелых помидоров на ветке (снять с веток и разрезать пополам);

– 4 зубчика чеснока (раздавить);

– 2 чайные ложки сахара демерара;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима (extra virgin);

– горсть свежих листьев базилика (крупно нарезать);

– соль и свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 190 °C. Возьмите большой противень и выложите половинки помидоров срезом вверх в один ровный слой. Распределите раздавленные зубчики чеснока между помидорами, по возможности вдавливая их в мякоть плодов, чтобы во время запекания они максимально отдали свой аромат. Равномерно посыпьте помидоры сахаром демерара, добавьте щедрую щепотку соли и свежемолотого черного перца. Сахар поможет сбалансировать естественную кислотность помидоров и ускорит процесс карамелизации. С помощью ложки аккуратно распределите томатную пасту по всему противню, после чего сбрызните все оливковым маслом. Поставьте противень в духовку и запекайте примерно один час. Помидоры должны полностью размякнуть и начать карамелизоваться по краям. Начинайте проверять блюдо уже через 40 минут, чтобы ничего не пригорело. Достаньте противень из духовки, посыпьте запеченные помидоры измельченным базиликом и с помощью обычной вилки слегка раздавите их, формируя густой текстурный соус.

Этот соус идеально подходит к свежеприготовленной пасте. Шеф-повар рекомендует использовать пасту орекьетте (orecchiette) для создания настоящей атмосферы региона Апулия, а перед подачей щедро посыпать блюдо тертым сыром Пармиджано Реджано.

Интересные факты о томатах

Сегодня трудно представить итальянскую кухню без томатов, однако когда они впервые попали в Европу в XVI веке, их долгое время считали ядовитыми из-за принадлежности к семейству пасленовых. Европейцы выращивали их лишь как декоративные кусты, и именно итальянцы вместе с испанцами первыми рискнули попробовать эти плоды и открыли миру томатный соус.

Также интересно, что помидор имеет уникальный юридический статус. В 1893 году Верховный суд США по делу "Никс против Хеддена" (Nix v. Hedden) единогласно признал помидор овощем, несмотря на то, что с ботанической точки зрения это ягода (то есть фрукт). Импортеры пытались доказать обратное, чтобы избежать уплаты пошлин на овощи, но суд постановил, что в быту и кулинарии томаты используются именно как овощи – их подают к основным блюдам, а не на десерт. Подробнее об этом историческом судебном процессе можно узнать на странице Википедии.

Желаем вам вкусных кулинарных экспериментов и невероятных ароматов на вашей кухне!