Это имеет значение: как правильно резать мясо для жарки – вдоль или поперек

Техника нарезки мяса для жарки – важный момент в процессе приготовления. Правильное расположение волокон и идеальный размер кусочков мяса не только обеспечивают полную прожарку, но и помогают сохранить вкус и сочность мяса.

24 Канал со ссылкой на Ukr.Media рассказывает, каких советов стоит придерживаться кулинарам во время нарезки мяса для жарки. Это имеет значение!

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Эксперты отмечают важность определения направления мышечных волокон при приготовлении стейка. Например, при осмотре флангового стейка, который получают из брюшной части коровы, повара советуют обращать внимание на расположение белых соединительных тканей.

Почему важно резать мясо поперек волокон

Возраст животного, тип нарезки, условия хранения и содержание жира играют решающую роль в определении качества продукта. Способ нарезки мяса тоже существенно влияет на его текстуру.

Разрезание поперек волокон, а не вдоль, сокращает мышечные волокна, что приводит к более мягкой, нежной текстуре, которую легче разжевывать.

Как правильно разрезать

Эксперты рекомендуют перед приготовлением дать мясу отдохнуть при комнатной температуре в течение 15 – 20 минут. Также важно использовать острый нож и деревянную разделочную доску.

Выбирая кусок мяса, тщательно его осмотрите. Оцените расположение мышечных и жировых волокон, убедитесь, что они идут параллельно более длинному краю разделочной доски. Эти волокна играют решающую роль в формировании текстуры и нежности мяса. Если вы не уверены в их расположении, обязательно осмотрите кусок под разными углами, чтобы убедиться в этом.

Возьмите нож и поставьте его под углом 45 градусов. Нарежьте мясо вниз и поперек волокон. Затем готовьте его любимым способом.

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