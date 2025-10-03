Домашняя выпечка, которую все обожают: самый легкий рецепт шарлотки со сливами
- Шарлотка со сливами – легкий десерт, который понравится всем.
- Чтобы бисквит получился идеальным, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.
Шарлотка с фруктами всегда в топе предпочтений хозяек. Это тот случай, когда шедевр творится легко, а наслаждение от его потребления высочайшего уровня.
Если захотелось полакомиться вкусной домашней выпечкой – лучшей опции, чем шарлотка, просто не найти. А поскольку сейчас сезон слив, то почему бы не насладиться именно этим вкусом? 24 Канал предлагает сделать это с рецептом портала Cookpad.
Обратите внимание!
Для идеального бисквита муку нужно просеять несколько раз, чтобы она набрала воздух. Желтки с белками тоже стоит смешивать очень аккуратно.
Также не забывайте, что в первые 20 минут выпекания шарлотки открывать дверцу духовки нельзя, советует портал The Page.
Как сделать шарлотку со сливами?
- Время: 35 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 120 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 6 – 8 слив.
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром миксером до пышной светлой массы.
- Добавьте муку вместе с разрыхлителем и продолжайте взбивать, пока тесто не станет однородным.
- Сливы вымойте, удалите косточки и порежьте на части.
- Осторожно введите их в тесто и перелейте в форму для выпекания.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до готовности.
- Дайте пирогу остыть, аккуратно выньте из формы и нарежьте на порционные куски.
Приятного аппетита!
С чем подать шарлотку?
Попробуйте трендовое тыквенное латте. С шарлоткой это будет идеальное осеннее сочетание.
Оно легкое в приготовлении и подарит новый взгляд на привычный кофе.