Шарлотка с фруктами всегда в топе предпочтений хозяек. Это тот случай, когда шедевр творится легко, а наслаждение от его потребления высочайшего уровня.

Если захотелось полакомиться вкусной домашней выпечкой – лучшей опции, чем шарлотка, просто не найти. А поскольку сейчас сезон слив, то почему бы не насладиться именно этим вкусом? 24 Канал предлагает сделать это с рецептом портала Cookpad.

Обратите внимание!



Для идеального бисквита муку нужно просеять несколько раз, чтобы она набрала воздух. Желтки с белками тоже стоит смешивать очень аккуратно.



Также не забывайте, что в первые 20 минут выпекания шарлотки открывать дверцу духовки нельзя, советует портал The Page.

Как сделать шарлотку со сливами?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 120 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 6 – 8 слив.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром миксером до пышной светлой массы. Добавьте муку вместе с разрыхлителем и продолжайте взбивать, пока тесто не станет однородным. Сливы вымойте, удалите косточки и порежьте на части. Осторожно введите их в тесто и перелейте в форму для выпекания. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до готовности. Дайте пирогу остыть, аккуратно выньте из формы и нарежьте на порционные куски.

Приятного аппетита!

С чем подать шарлотку?