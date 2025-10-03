Шарлотка з фруктами завжди в топі вподобань господинь. Це той випадок, коли шедевр твориться легко, а насолода від його споживання – найвищого рівня.

Якщо захотілося поласувати смачною домашньою випічкою – кращої опції, аніж шарлотка, просто не знайти. А оскільки зараз сезон слив, то чому б не насолодитися саме цим смаком? 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу Cookpad.

Цікаво Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт

Зверніть увагу!



Для ідеального бісквіта борошно потрібно просіяти кілька разів, щоб воно набрало повітря. Жовтки з білками теж варто змішувати дуже акуратно.



Також не забувайте, що в перші 20 хвилин випікання шарлотки відкривати дверцята духовки не можна, радить портал The Page.

Як зробити шарлотку зі сливами?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 120 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 6 – 8 слив.

Приготування:

Яйця збийте з цукром міксером до пишної світлої маси. Додайте борошно разом із розпушувачем і продовжуйте збивати, доки тісто не стане однорідним. Сливи вимийте, видаліть кісточки та поріжте на частини. Обережно введіть їх у тісто й перелийте у форму для випікання. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте до готовності. Дайте пирогу охолонути, акуратно вийміть із форми та наріжте на порційні шматки.

Смачного!

З чим подати шарлотку?