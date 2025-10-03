Домашня випічка, яку всі обожнюють: найлегший рецепт шарлотки зі сливами
- Шарлотка зі сливами – легкий десерт, який сподобається усім.
- Щоб бісквіт вийшов ідеальним, потрібно дотримуватися кількох простих рекомендацій.
Шарлотка з фруктами завжди в топі вподобань господинь. Це той випадок, коли шедевр твориться легко, а насолода від його споживання – найвищого рівня.
Якщо захотілося поласувати смачною домашньою випічкою – кращої опції, аніж шарлотка, просто не знайти. А оскільки зараз сезон слив, то чому б не насолодитися саме цим смаком? 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу Cookpad.
Зверніть увагу!
Для ідеального бісквіта борошно потрібно просіяти кілька разів, щоб воно набрало повітря. Жовтки з білками теж варто змішувати дуже акуратно.
Також не забувайте, що в перші 20 хвилин випікання шарлотки відкривати дверцята духовки не можна, радить портал The Page.
Як зробити шарлотку зі сливами?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 6 – 8 слив.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром міксером до пишної світлої маси.
- Додайте борошно разом із розпушувачем і продовжуйте збивати, доки тісто не стане однорідним.
- Сливи вимийте, видаліть кісточки та поріжте на частини.
- Обережно введіть їх у тісто й перелийте у форму для випікання.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте до готовності.
- Дайте пирогу охолонути, акуратно вийміть із форми та наріжте на порційні шматки.
Смачного!
З чим подати шарлотку?
Спробуйте трендове гарбузове лате. З шарлоткою це буде ідеальне осіннє поєднання.
Воно легке у приготуванні та подарує новий погляд на звичну каву.