Якщо захотілося поласувати смачною домашньою випічкою – кращої опції, аніж шарлотка, просто не знайти. А оскільки зараз сезон слив, то чому б не насолодитися саме цим смаком? 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу Cookpad.

Зверніть увагу!

Для ідеального бісквіта борошно потрібно просіяти кілька разів, щоб воно набрало повітря. Жовтки з білками теж варто змішувати дуже акуратно.

Також не забувайте, що в перші 20 хвилин випікання шарлотки відкривати дверцята духовки не можна, радить портал The Page.

Як зробити шарлотку зі сливами?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 6 – 8 слив.

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром міксером до пишної світлої маси.
  2. Додайте борошно разом із розпушувачем і продовжуйте збивати, доки тісто не стане однорідним.
  3. Сливи вимийте, видаліть кісточки та поріжте на частини.
  4. Обережно введіть їх у тісто й перелийте у форму для випікання.
  5. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте до готовності.
  6. Дайте пирогу охолонути, акуратно вийміть із форми та наріжте на порційні шматки.

Смачного!

З чим подати шарлотку?

  • Спробуйте трендове гарбузове лате. З шарлоткою це буде ідеальне осіннє поєднання.

  • Воно легке у приготуванні та подарує новий погляд на звичну каву.