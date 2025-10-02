Може здатися, що приготувати гарбузове лате вдома не так вже й просто, але це враження оманливе. Трішки старання – і ви будете насолоджуватися напоєм, неначе вам його подали у Starbucks, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Хто створив гарбузове лате?

Вперше гарбузове лате подали в Starbucks у 2003 році. Його творцем є Пітер Дьюкс, розповідає сайт знаменитої кав'ярні.

Як приготувати гарбузове лате?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 мілілітрів еспресо;
– 400 мілілітрів молока;
– 40 грамів гарбузового пюре;
– 10 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 грами меленої кориці;
– 1. грам меленого мускатного горіха;
– 1 грам меленого імбиру.

Приготування:

  1. У сотейник влийте 300 мілілітрів молока, додайте кілька ложок гарбузового пюре, ванільний цукор і ароматні спеції.
  2. Поставте суміш на середній вогонь і підігрівайте до закипання, постійно помішуючи.
  3. Коли молоко почне кипіти, зменште вогонь і дайте напою потомитися ще 3 – 4 хвилини.
  4. Зніміть з плити, додайте цукор до смаку і добре перемішайте до повного розчинення.
  5. Щоб приготувати пінку, візьміть окрему ємність, налийте 100 мілілітрів молока і прогрійте його до температури 55 – 60 градусів.
  6. Підігріте молоко збийте за допомогою блендера або капучинатора до утворення щільної піни завтовшки близько 1 – 2 сантиметри.
  7. У чашку налийте гарячу каву приблизно на третину об’єму. Далі акуратно додайте гарбузову молочну суміш, а зверху викладіть шар молочної піни.
  8. За бажанням посипте корицею для аромату та прикраси.

Смачного!

Що додати до гарного кавування?

  • Додайте у перерву трішки затишку та приготуйте просте закусочне печиво.

  • Воно не потребує зусиль та додасть перепочинку гармонії.