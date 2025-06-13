Он просто разрывает тренды: рецепт "того самого" шашлыка "Наполеон"

Шашлык – это прекрасная возможность отдохнуть с близкими и немного поэкспериментировать. Например, приготовить мясо новым способом и насладиться новым вкусом любимого блюда.

Главное в приготовлении этого шашлыка – заморозить его минимум на 5 часов. Так оно будет хорошо нарезаться и не "распадаться" во время жарки. А еще его готовят на высоком огне, "запечатав" все 4 стороны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм she_ri.

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Рецепт шашлыка "Наполеон"

Время : 45 минут + замораживание

: 45 минут + замораживание Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм телятины;

– 500 граммов бекона;

– 400 граммов томатов пелатти;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 перец чили;

– пучок кинзы или петрушки;

– копченая паприка, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Телятину нарезаем как на отбивные и отбиваем. Томаты взбиваем в пюре, добавляем остальные ингредиенты, хорошо перемешиваем. Нарезаем бекон. В большую емкость выкладываем телятину, заливаем маринадом, сверху выкладываем бекон, затем снова слой телятины, маринада и бекона. Накрываем пленкой и замораживаем на 5 часов. Переворачиваем емкость, чтобы заготовка "выпала" сплошным куском как торт. Пронизываем шампурами, только потом нарезаем порциями. Жарим на огне до готовности.

Приятного аппетита!

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