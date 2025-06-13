Он просто разрывает тренды: рецепт "того самого" шашлыка "Наполеон"
- Шашлык "Наполеон" готовится из телятины, бекона, томатов пелатти, чеснока, перца чили, кинзы или петрушки, копченой паприки, соли и перца.
- Мясо нужно заморозить минимум на 5 часов, а затем обжаривать на высоком огне, "запечатав" все стороны.
Шашлык – это прекрасная возможность отдохнуть с близкими и немного поэкспериментировать. Например, приготовить мясо новым способом и насладиться новым вкусом любимого блюда.
Главное в приготовлении этого шашлыка – заморозить его минимум на 5 часов. Так оно будет хорошо нарезаться и не "распадаться" во время жарки. А еще его готовят на высоком огне, "запечатав" все 4 стороны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм she_ri.
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Рецепт шашлыка "Наполеон"
- Время: 45 минут + замораживание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм телятины;
– 500 граммов бекона;
– 400 граммов томатов пелатти;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– пучок кинзы или петрушки;
– копченая паприка, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Телятину нарезаем как на отбивные и отбиваем.
- Томаты взбиваем в пюре, добавляем остальные ингредиенты, хорошо перемешиваем.
- Нарезаем бекон.
- В большую емкость выкладываем телятину, заливаем маринадом, сверху выкладываем бекон, затем снова слой телятины, маринада и бекона. Накрываем пленкой и замораживаем на 5 часов.
- Переворачиваем емкость, чтобы заготовка "выпала" сплошным куском как торт.
- Пронизываем шампурами, только потом нарезаем порциями.
- Жарим на огне до готовности.
Приятного аппетита!
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