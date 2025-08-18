Шаурма – блюдо, которое легко превратить из классического фастфуда в полезный вариант. Используя кабачки вместо лаваша, она может быть и питательной, и сытной.

Шаурма из кабачков идеально подходит для обеда или сытного летнего перекуса. Внутрь можно положить все, что по вкусу, пишет 24 Канал со ссылкой на украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Как приготовить шаурму из кабачков?

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 больших рулета

Ингредиенты:

– 3 – 4 молодых кабачка;

– 250 граммов твердого сыра;

– 50 граммов пармезана;

– 250 граммов мякоти бедра курицы;

– соль, любимые специи, масло;

– 120 граммов сметаны;

– 60 граммов соуса барбекю или кетчупа;

– зерновая горчица;

– зелень кинзы, петрушка, укроп;

– свежие томаты.

Приготовление:

Кабачки нарежьте толщиной примерно 2,5 миллиметра, на противень положите пергамент, немного смажьте маслом и выложите кружочки кабачка один за другим немного внахлест – чтобы край одного лежал на краю другого.

Поверх кабачка натрите твердый сыр и сверху еще добавьте тертого пармезана. Поставьте в разогретую на 195 градусов духовку и выпекайте до румяной корочки – где-то 20 минут.

Отдельно поджарьте куриное бедро нарезанное брусочком, с любимыми специями.

Готовый запеченный пласт кабачков достаньте из духовки, дайте остыть. Переверните с пергамента и на внутреннюю сторону положите сметану, соус барбекю, горчицу, поджаренную курицу, много зелени и свежие томаты черри.

Сверните все в плотный рулет – сделайте это в пергаменте, чтобы держал лучше форму. Готово.

Приятного аппетита!

