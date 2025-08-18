Никаких лишних калорий: полезная шаурма от Ярославского – сезонный рецепт
- Шаурма из кабачка – это легкое, но одновременно питательное блюдо.
- Оно не утяжеляет, хорошо усваивается и подходит для обеда или перекуса летом.
Шаурма – блюдо, которое легко превратить из классического фастфуда в полезный вариант. Используя кабачки вместо лаваша, она может быть и питательной, и сытной.
Шаурма из кабачков идеально подходит для обеда или сытного летнего перекуса. Внутрь можно положить все, что по вкусу, пишет 24 Канал со ссылкой на украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
Читайте также Быстрый и полезный перекус: чипсы из батата, которыми лакомишься без чувства вины
Как приготовить шаурму из кабачков?
- Время: 35 минут
- Порции: 2 больших рулета
Ингредиенты:
– 3 – 4 молодых кабачка;
– 250 граммов твердого сыра;
– 50 граммов пармезана;
– 250 граммов мякоти бедра курицы;
– соль, любимые специи, масло;
– 120 граммов сметаны;
– 60 граммов соуса барбекю или кетчупа;
– зерновая горчица;
– зелень кинзы, петрушка, укроп;
– свежие томаты.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте толщиной примерно 2,5 миллиметра, на противень положите пергамент, немного смажьте маслом и выложите кружочки кабачка один за другим немного внахлест – чтобы край одного лежал на краю другого.
- Поверх кабачка натрите твердый сыр и сверху еще добавьте тертого пармезана. Поставьте в разогретую на 195 градусов духовку и выпекайте до румяной корочки – где-то 20 минут.
- Отдельно поджарьте куриное бедро нарезанное брусочком, с любимыми специями.
- Готовый запеченный пласт кабачков достаньте из духовки, дайте остыть. Переверните с пергамента и на внутреннюю сторону положите сметану, соус барбекю, горчицу, поджаренную курицу, много зелени и свежие томаты черри.
- Сверните все в плотный рулет – сделайте это в пергаменте, чтобы держал лучше форму. Готово.
Приятного аппетита!
Если этот рецепт слишком трудоемкий для вас, тогда попробуйте приготовить ленивый кебаб от Эктора. Это настоящая находка, когда нет времени и сил долго что-то готовить.