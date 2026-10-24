Влажный, воздушный и тающий во рту: быстрый шоколадный торт с кремом из двух ингредиентов

Торт "Три стакана" – беспроигрышный вариант, когда хочется домашнего шоколадного десерта к чаю без лишних хлопот и кулинарных весов. Своё название рецепт получил благодаря базовой пропорции: мука, сахар и кефир отмеряются одинаковым 200-миллилитровым стаканом.

Благодаря реакции соды с кефиром бисквит получается удивительно воздушным, пористым и естественно влажным, поэтому коржи совершенно не нуждаются в дополнительном пропитывании сиропом. А крем, состоящий всего из двух компонентов, делает торт нежным и позволяет подавать его к столу практически сразу после сборки.

Как приготовить торт "Три стакана"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

шоколадный бисквит:

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан кефира;

– 1 стакан муки;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка какао-порошка;

– 1 чайная ложка соды (без горки);

– 3 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли;

крем:

– 250 граммов мягкого сливочного масла;

– 250 миллилитров сгущенного молока;

начинка и декор:

– 1 спелый банан;

– шоколадная посыпка по вкусу;

– кокосовая стружка по вкусу.

Приготовление: