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24 октября, 22:45
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Влажный, воздушный и тающий во рту: быстрый шоколадный торт с кремом из двух ингредиентов

Лилия Имбировская-Сиваковская

Торт "Три стакана" – беспроигрышный вариант, когда хочется домашнего шоколадного десерта к чаю без лишних хлопот и кулинарных весов. Своё название рецепт получил благодаря базовой пропорции: мука, сахар и кефир отмеряются одинаковым 200-миллилитровым стаканом.

Благодаря реакции соды с кефиром бисквит получается удивительно воздушным, пористым и естественно влажным, поэтому коржи совершенно не нуждаются в дополнительном пропитывании сиропом. А крем, состоящий всего из двух компонентов, делает торт нежным и позволяет подавать его к столу практически сразу после сборки.

Как приготовить торт "Три стакана"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
шоколадный бисквит: 
– 1 стакан сахара; 
– 1 стакан кефира; 
– 1 стакан муки; 
– 1 яйцо; 
– 1 столовая ложка какао-порошка; 
– 1 чайная ложка соды (без горки); 
– 3 столовые ложки растительного масла; 
– щепотка соли; 
крем: 
– 250 граммов мягкого сливочного масла; 
– 250 миллилитров сгущенного молока; 
начинка и декор: 
– 1 спелый банан; 
– шоколадная посыпка по вкусу; 
– кокосовая стружка по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте яйцо с щепоткой соли в глубокой миске и взбейте миксером, постепенно подсыпая сахар, до образования светлой устойчивой пены.
  2. Влейте растительное масло и аккуратно введите его на низких оборотах.
  3. В отдельном стакане смешайте кефир с содой, подождите минуту, пока не начнется активная реакция с пузырьками, и перелейте смесь к взбитым яйцам.
  4. Просейте муку вместе с какао-порошком, добавьте к жидким компонентам и быстро замесите гладкое шоколадное тесто без комочков.
  5. Дно формы застелите пергаментной бумагой, бортики оставьте сухими.
  6. Перелейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой, прокалывая центр выпечки.
  7. Для крема заранее достаньте масло и сгущенное молоко из холодильника – они обязательно должны быть одинаковой комнатной температуры, чтобы масса не расслоилась на крупинки.
  8. Взбейте размягченное масло миксером до пышного белого состояния, затем тонкой струйкой или частями вводите сгущенное молоко, продолжая взбивать до получения шелковистого крема.
  9. Испеченный бисквит полностью остудите на решетке.
  10. Срежьте тонкую выпуклую верхушку (ее можно перетереть в крошку для декора), а основу разрежьте вдоль на два ровных коржа.
  11. На нижний корж нанесите слой крема, плотно выложите тонкие кружочки банана и покройте их еще небольшой порцией крема, чтобы зафиксировать слой.
  12. Накройте вторым коржом, слегка прижмите и выровняйте остатками крема верх и бока десерта.
  13. Украсьте торт шоколадной посыпкой, кокосовой стружкой или заранее приготовленной бисквитной крошкой.
  14. Десерт можно нарезать сразу или оставить в холодильнике на полчаса для еще большей стабильности формы.