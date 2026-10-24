Влажный, воздушный и тающий во рту: быстрый шоколадный торт с кремом из двух ингредиентов
Торт "Три стакана" – беспроигрышный вариант, когда хочется домашнего шоколадного десерта к чаю без лишних хлопот и кулинарных весов. Своё название рецепт получил благодаря базовой пропорции: мука, сахар и кефир отмеряются одинаковым 200-миллилитровым стаканом.
Благодаря реакции соды с кефиром бисквит получается удивительно воздушным, пористым и естественно влажным, поэтому коржи совершенно не нуждаются в дополнительном пропитывании сиропом. А крем, состоящий всего из двух компонентов, делает торт нежным и позволяет подавать его к столу практически сразу после сборки.
Как приготовить торт "Три стакана"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
шоколадный бисквит:
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан муки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка какао-порошка;
– 1 чайная ложка соды (без горки);
– 3 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли;
крем:
– 250 граммов мягкого сливочного масла;
– 250 миллилитров сгущенного молока;
начинка и декор:
– 1 спелый банан;
– шоколадная посыпка по вкусу;
– кокосовая стружка по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте яйцо с щепоткой соли в глубокой миске и взбейте миксером, постепенно подсыпая сахар, до образования светлой устойчивой пены.
- Влейте растительное масло и аккуратно введите его на низких оборотах.
- В отдельном стакане смешайте кефир с содой, подождите минуту, пока не начнется активная реакция с пузырьками, и перелейте смесь к взбитым яйцам.
- Просейте муку вместе с какао-порошком, добавьте к жидким компонентам и быстро замесите гладкое шоколадное тесто без комочков.
- Дно формы застелите пергаментной бумагой, бортики оставьте сухими.
- Перелейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой, прокалывая центр выпечки.
- Для крема заранее достаньте масло и сгущенное молоко из холодильника – они обязательно должны быть одинаковой комнатной температуры, чтобы масса не расслоилась на крупинки.
- Взбейте размягченное масло миксером до пышного белого состояния, затем тонкой струйкой или частями вводите сгущенное молоко, продолжая взбивать до получения шелковистого крема.
- Испеченный бисквит полностью остудите на решетке.
- Срежьте тонкую выпуклую верхушку (ее можно перетереть в крошку для декора), а основу разрежьте вдоль на два ровных коржа.
- На нижний корж нанесите слой крема, плотно выложите тонкие кружочки банана и покройте их еще небольшой порцией крема, чтобы зафиксировать слой.
- Накройте вторым коржом, слегка прижмите и выровняйте остатками крема верх и бока десерта.
- Украсьте торт шоколадной посыпкой, кокосовой стружкой или заранее приготовленной бисквитной крошкой.
- Десерт можно нарезать сразу или оставить в холодильнике на полчаса для еще большей стабильности формы.