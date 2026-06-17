Шоколадный пирог с клубникой за считанные минуты: большая порция двойного удовольствия

Что может быть лучше нежного шоколадного пирога? Только шоколадный пирог с клубникой!

Если хочется поднять себе настроение и насладиться клубникой в полной мере, то лучшего решения не найти. Это тот случай, когда через несколько секунд от десерта остаются одни крошки, рассказывает Cookpad.

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Как приготовить шоколадный пирог с клубникой?

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 4 яйца;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 300 граммов муки;

– 50 граммов какао;

глазурь:

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов какао;

– 70 граммов сметаны;

– 70 граммов сливочного масла;

для украшения:

– 150 граммов клубники;

– по желанию орешки для хрустящего эффекта.

Приготовление: