Шоколадный пирог с клубникой за считанные минуты: большая порция двойного удовольствия
Что может быть лучше нежного шоколадного пирога? Только шоколадный пирог с клубникой!
Если хочется поднять себе настроение и насладиться клубникой в полной мере, то лучшего решения не найти. Это тот случай, когда через несколько секунд от десерта остаются одни крошки, рассказывает Cookpad.
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Как приготовить шоколадный пирог с клубникой?
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 4 яйца;
– 120 миллилитров растительного масла;
– 300 граммов муки;
– 50 граммов какао;
глазурь:
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов какао;
– 70 граммов сметаны;
– 70 граммов сливочного масла;
для украшения:
– 150 граммов клубники;
– по желанию орешки для хрустящего эффекта.
Приготовление:
- В отдельной посуде смешиваем просеянную муку, какао-порошок и соду.
- Параллельно взбиваем яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной светлой пены.
- В яичную массу вливаем кефир и растительное масло, после чего аккуратно подмешиваем жидкие компоненты к сухой смеси, замешивая гладкое однородное тесто.
- Переливаем его в застеленную пергаментом прямоугольную форму размером 26 на 20 сантиметров и выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке примерно 50 минут.
- Для насыщенной помадки на минимальном огне прогреваем сахар, какао, сметану и кусочек сливочного масла, непрерывно помешивая массу до заметного загустения.
- Чтобы сделать декор особенным и ароматным, свежую клубнику можно предварительно выдержать в смеси крахмала и лимонного сока, а в саму глазурь по желанию добавить горсть измельчённых орехов для приятного хруста.
- Готовый охлажденный пирог щедро покрываем шоколадной массой и украшаем ягодами.