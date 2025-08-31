Ее популярность сквозь века только растет: как приготовить знаменитую украинскую шпундру
- Шпундра – традиционное украинское блюдо, которое готовят на свекольном квасе.
- Основные ингредиенты: свинина, свекла, лук, уксус или лимонный сок, чеснок, мука.
Шпундра – это традиционное украинское блюдо, история которого насчитывает сотни лет. Даже Котляревский не смог удержаться от того, чтобы не упомянуть его в своей знаменитой "Энеиде".
Готовить шпундру нужно на свекольном квасе, так делали наши предки. Его легко можно сделать самому, поэтому пугаться нечего. Поверьте – каждая потраченная минута будет достойно вознаграждена, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Как приготовить шпундру?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свинины (грудинка или ошеек);
– 2 свеклы;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки уксуса или сок половины лимона;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свинину можно оставить целым куском или порезать на части. Хорошо натираем ее солью, перцем и смазываем маслом.
- Берем глубокий котел или другую форму для запекания, разогреваем в нем немного масла или смальца и кладем мясо. Жарим на сильном огне, чтобы со всех сторон образовалась румяная корочка.
- Свеклу и лук очищаем и нарезаем крупными кусками. Добавляем их к мясу и слегка протушиваем вместе. Затем бросаем измельченный чеснок.
- Вливаем свекольный квас и продолжаем готовить. Тушим на слабом огне или ставим в духовку при температуре 170–180 градусов примерно на 1 – 2 часа, в зависимости от того, готовится мясо кусочками или целым куском.
- В конце добавляем две ложки муки, солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем и через несколько минут убираем с огня.
- Шпундру подаем с вкусной картошкой или как отдельное блюдо с ложкой сметаны и свежей зеленью.
Приятного аппетита!
