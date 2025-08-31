Готовить шпундру нужно на свекольном квасе, так делали наши предки. Его легко можно сделать самому, поэтому пугаться нечего. Поверьте – каждая потраченная минута будет достойно вознаграждена, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Как приготовить шпундру?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины (грудинка или ошеек);

– 2 свеклы;

– 2 луковицы;

– 3 столовые ложки уксуса или сок половины лимона;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свинину можно оставить целым куском или порезать на части. Хорошо натираем ее солью, перцем и смазываем маслом. Берем глубокий котел или другую форму для запекания, разогреваем в нем немного масла или смальца и кладем мясо. Жарим на сильном огне, чтобы со всех сторон образовалась румяная корочка. Свеклу и лук очищаем и нарезаем крупными кусками. Добавляем их к мясу и слегка протушиваем вместе. Затем бросаем измельченный чеснок. Вливаем свекольный квас и продолжаем готовить. Тушим на слабом огне или ставим в духовку при температуре 170–180 градусов примерно на 1 – 2 часа, в зависимости от того, готовится мясо кусочками или целым куском. В конце добавляем две ложки муки, солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем и через несколько минут убираем с огня. Шпундру подаем с вкусной картошкой или как отдельное блюдо с ложкой сметаны и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

