31 серпня, 20:15
Її популярність крізь століття лише зростає: як приготувати знамениту українську шпундру
Основні тези
- Шпундра – традиційна українська страва, яку готують на буряковому квасі.
- Основні інгредієнти: свинина, буряки, цибуля, оцет або лимонний сік, часник, борошно.
Шпундра – це традиційна українська страва, історія якої налічує сотні років. Навіть Котляревський не зміг втриматися від того, щоб не згадати її в своїй славетній "Енеїді".
Готувати шпундру потрібно на буряковому квасі, так робили наші предки. Його легко можна зробити самому, тож лякатися нічого. Повірте – кожна витрачена хвилина буде гідно винагороджена, розповідає 24 Канал з посиланням на BBС.
Як приготувати шпундру?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свинини (грудинка або ошийок);
– 2 буряки;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки оцту або сік половини лимона;
– 3 столові ложки олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Свинину можна залишити цілим шматком або порізати на частини. Добре натираємо її сіллю, перцем та змащуємо олією.
- Беремо глибокий казан чи іншу форму для запікання, розігріваємо в ньому трохи олії чи смальцю й кладемо м’ясо. Смажимо на сильному вогні, щоб з усіх боків утворилася рум’яна скоринка.
- Буряк і цибулю очищаємо та нарізаємо великими шматками. Додаємо їх до м’яса й злегка протушковуємо разом. Потім кидаємо подрібнений часник.
- Вливаємо буряковий квас і продовжуємо готувати. Тушкуємо на слабкому вогні або ставимо в духовку при температурі 170–180 градусів приблизно на 1 – 2 години, залежно від того, готується м’ясо шматочками чи цілим куском.
- Наприкінці додаємо дві ложки борошна, солимо і перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо й за кілька хвилин прибираємо з вогню.
- Шпундру подаємо зі смачною картоплею або як окрему страву з ложкою сметани та свіжою зеленню.
Смачного!
