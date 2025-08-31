Укр Рус
31 серпня, 20:15
Її популярність крізь століття лише зростає: як приготувати знамениту українську шпундру

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Шпундра – традиційна українська страва, яку готують на буряковому квасі.
  • Основні інгредієнти: свинина, буряки, цибуля, оцет або лимонний сік, часник, борошно.

Шпундра – це традиційна українська страва, історія якої налічує сотні років. Навіть Котляревський не зміг втриматися від того, щоб не згадати її в своїй славетній "Енеїді".

Готувати шпундру потрібно на буряковому квасі, так робили наші предки. Його легко можна зробити самому, тож лякатися нічого. Повірте – кожна витрачена хвилина буде гідно винагороджена, розповідає 24 Канал з посиланням на BBС.

Як приготувати шпундру? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 500 грамів свинини (грудинка або ошийок);
– 2 буряки;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки оцту або сік половини лимона;
– 3 столові ложки олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Свинину можна залишити цілим шматком або порізати на частини. Добре натираємо її сіллю, перцем та змащуємо олією.
  2. Беремо глибокий казан чи іншу форму для запікання, розігріваємо в ньому трохи олії чи смальцю й кладемо м’ясо. Смажимо на сильному вогні, щоб з усіх боків утворилася рум’яна скоринка.
  3. Буряк і цибулю очищаємо та нарізаємо великими шматками. Додаємо їх до м’яса й злегка протушковуємо разом. Потім кидаємо подрібнений часник.
  4. Вливаємо буряковий квас і продовжуємо готувати. Тушкуємо на слабкому вогні або ставимо в духовку при температурі 170–180 градусів приблизно на 1 – 2 години, залежно від того, готується м’ясо шматочками чи цілим куском.
  5. Наприкінці додаємо дві ложки борошна, солимо і перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо й за кілька хвилин прибираємо з вогню.
  6. Шпундру подаємо зі смачною картоплею або як окрему страву з ложкою сметани та свіжою зеленню.

Смачного!

