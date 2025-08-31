Шпундра – це традиційна українська страва, історія якої налічує сотні років. Навіть Котляревський не зміг втриматися від того, щоб не згадати її в своїй славетній "Енеїді".

Готувати шпундру потрібно на буряковому квасі, так робили наші предки. Його легко можна зробити самому, тож лякатися нічого. Повірте – кожна витрачена хвилина буде гідно винагороджена, розповідає 24 Канал з посиланням на BBС.

Як приготувати шпундру?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини (грудинка або ошийок);

– 2 буряки;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки оцту або сік половини лимона;

– 3 столові ложки олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Свинину можна залишити цілим шматком або порізати на частини. Добре натираємо її сіллю, перцем та змащуємо олією. Беремо глибокий казан чи іншу форму для запікання, розігріваємо в ньому трохи олії чи смальцю й кладемо м’ясо. Смажимо на сильному вогні, щоб з усіх боків утворилася рум’яна скоринка. Буряк і цибулю очищаємо та нарізаємо великими шматками. Додаємо їх до м’яса й злегка протушковуємо разом. Потім кидаємо подрібнений часник. Вливаємо буряковий квас і продовжуємо готувати. Тушкуємо на слабкому вогні або ставимо в духовку при температурі 170–180 градусів приблизно на 1 – 2 години, залежно від того, готується м’ясо шматочками чи цілим куском. Наприкінці додаємо дві ложки борошна, солимо і перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо й за кілька хвилин прибираємо з вогню. Шпундру подаємо зі смачною картоплею або як окрему страву з ложкою сметани та свіжою зеленню.

Смачного!

Що ще смачного приготувати для рідних?