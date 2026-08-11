Шпундра со свининой: как приготовить традиционное украинское блюдо со свекольным квасом
Шпундра со свининой – это одно из тех блюд, в которых простые продукты придают очень насыщенный вкус. Все решает свекольный квас: он и смягчает мясо, и придает характерную кисло-сладкую нотку.
Шпундра зависит не от сложных ингредиентов, а от правильной техники приготовления. Свекольный квас делает свинину мягкой и придает ей характерную кисло-сладкую нотку. Это древнее украинское блюдо, о котором упоминают и в литературе, и в кулинарных источниках, рассказывает портал Shuba.
Что делает шпундру особенной?
Шпундра – это свинина со свеклой, тушеная в свекольном квасе. Именно квас придает блюду кисловато-сладкий вкус и помогает сделать мясо более нежным.
Свекла и лук придают естественную сладость, поэтому вкус получается насыщенным и очень домашним. В материале также отмечается, что квас помогает лучше усваивать мясо и содержит витамины и пробиотики.
Как приготовить шпундру?
- Время:
- Порций:
Ингредиенты:
– свинина;
– мука;
– смалец;
– лук;
– свекла;
– соль;
– перец;
– свекольный квас;
– петрушка для подачи.
При необходимости можно добавить несколько столовых ложек воды. Если свекольный квас слишком кислый, его рекомендуют немного разбавить.
Приготовление:
- Свинину промойте и нарежьте средними кусками.
- Обваляйте мясо в муке и обжарьте на смальце до румяной корочки.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами, добавьте к мясу и обжарьте до золотистого цвета.
- Свеклу очистите, нарежьте тонкими ломтиками и добавьте к мясу.
- Посолите, поперчите, перемешайте и тушите до полуготовности свеклы примерно 20 минут.
- Долейте свекольный квас и тушите на слабом огне еще 30 минут, до готовности свеклы.
- Подавайте горячим, украсив петрушкой.
Что обратить внимание?
Лучше брать свинину с небольшим количеством жира – так она будет сочнее. Именно жир во время тушения помогает мясу не пересохнуть.
Шпундру можно готовить как в кастрюле, так и в духовке. По желанию ее подают с картофелем или гречкой – здесь уже можно действовать по своему усмотрению.