Шпундра со свининой: как приготовить традиционное украинское блюдо со свекольным квасом

Шпундра со свининой – это одно из тех блюд, в которых простые продукты придают очень насыщенный вкус. Все решает свекольный квас: он и смягчает мясо, и придает характерную кисло-сладкую нотку.

Шпундра зависит не от сложных ингредиентов, а от правильной техники приготовления. Свекольный квас делает свинину мягкой и придает ей характерную кисло-сладкую нотку. Это древнее украинское блюдо, о котором упоминают и в литературе, и в кулинарных источниках, рассказывает портал Shuba.

Что делает шпундру особенной?

Шпундра – это свинина со свеклой, тушеная в свекольном квасе. Именно квас придает блюду кисловато-сладкий вкус и помогает сделать мясо более нежным.

Свекла и лук придают естественную сладость, поэтому вкус получается насыщенным и очень домашним. В материале также отмечается, что квас помогает лучше усваивать мясо и содержит витамины и пробиотики.

Как приготовить шпундру?

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Ингредиенты:

– свинина;

– мука;

– смалец;

– лук;

– свекла;

– соль;

– перец;

– свекольный квас;

– петрушка для подачи.

При необходимости можно добавить несколько столовых ложек воды. Если свекольный квас слишком кислый, его рекомендуют немного разбавить.

Приготовление:

Свинину промойте и нарежьте средними кусками. Обваляйте мясо в муке и обжарьте на смальце до румяной корочки. Лук очистите, нарежьте полукольцами, добавьте к мясу и обжарьте до золотистого цвета. Свеклу очистите, нарежьте тонкими ломтиками и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, перемешайте и тушите до полуготовности свеклы примерно 20 минут. Долейте свекольный квас и тушите на слабом огне еще 30 минут, до готовности свеклы. Подавайте горячим, украсив петрушкой.

Что обратить внимание?

Лучше брать свинину с небольшим количеством жира – так она будет сочнее. Именно жир во время тушения помогает мясу не пересохнуть.

Шпундру можно готовить как в кастрюле, так и в духовке. По желанию ее подают с картофелем или гречкой – здесь уже можно действовать по своему усмотрению.