Сколько граммов муки в стакане: как отмерить безошибочно

Часто хозяйкам рекомендуют не полагаться на весы для точного отмеривания муки в своих рецептах. Зато простой стакан может служить эффективным кухонным инструментом для соблюдения идеальных пропорций.

Как правильно отмерить муку в стаканах рассказывает 24 Канал. Но следует учесть и сорт муки – это влияет на граммы.

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Как отмерить муку в стакане

Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет таблица:

50-граммовый стакан – 33 граммов муки;

100-граммовый стакан – 65 граммов муки;

150-граммовый стакан – 98 граммов муки;

200-граммовый стакан – 130 граммов муки;

250-граммовый стакан – 162 грамма муки;

300-граммовый стакан – 195 граммов муки;

350-граммовый стакан – 227 граммов муки.

При этом эксперты отмечают, что вес муки варьируется в зависимости от сорта. В частности, 200-граммовый стакан ржаной муки весит примерно 105 граммов, а кукурузной – около 130 граммов. Тогда как пшеничная мука первого сорта весит около 140 граммов, а картофельная – около 150 граммов.



Сколько граммов муки в стакане / Фото Unsplash

А вот для стакана на 250 миллилитров вычисления будут такими:

1/4 стакана муки – 40 граммов муки;

1/3 стакана муки – 53 граммов муки;

1/2 стакана муки – 80 граммов муки;

3/4 стакана муки – 120 граммов муки;

2 стакана муки – 320 граммов муки;

3 стакана муки – 480 граммов муки;

4 стакана муки – 640 граммов муки;

5 стаканов муки – 800 граммов муки.

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