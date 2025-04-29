Сколько граммов муки в стакане: как отмерить безошибочно
- Таблица помогает отмерить массу муки в стаканах разных объемов, от 50-граммовой до 350-граммовой.
- Вес муки зависит от сорта: ржаная, кукурузная, пшеничная и картофельная мука имеют разный вес в одинаковых объемах.
Часто хозяйкам рекомендуют не полагаться на весы для точного отмеривания муки в своих рецептах. Зато простой стакан может служить эффективным кухонным инструментом для соблюдения идеальных пропорций.
Как правильно отмерить муку в стаканах рассказывает 24 Канал. Но следует учесть и сорт муки – это влияет на граммы.
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Как отмерить муку в стакане
Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет таблица:
- 50-граммовый стакан – 33 граммов муки;
- 100-граммовый стакан – 65 граммов муки;
- 150-граммовый стакан – 98 граммов муки;
- 200-граммовый стакан – 130 граммов муки;
- 250-граммовый стакан – 162 грамма муки;
- 300-граммовый стакан – 195 граммов муки;
- 350-граммовый стакан – 227 граммов муки.
При этом эксперты отмечают, что вес муки варьируется в зависимости от сорта. В частности, 200-граммовый стакан ржаной муки весит примерно 105 граммов, а кукурузной – около 130 граммов. Тогда как пшеничная мука первого сорта весит около 140 граммов, а картофельная – около 150 граммов.
Сколько граммов муки в стакане / Фото Unsplash
А вот для стакана на 250 миллилитров вычисления будут такими:
- 1/4 стакана муки – 40 граммов муки;
- 1/3 стакана муки – 53 граммов муки;
- 1/2 стакана муки – 80 граммов муки;
- 3/4 стакана муки – 120 граммов муки;
- 2 стакана муки – 320 граммов муки;
- 3 стакана муки – 480 граммов муки;
- 4 стакана муки – 640 граммов муки;
- 5 стаканов муки – 800 граммов муки.
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