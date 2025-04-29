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29 апреля, 17:40
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Сколько граммов муки в стакане: как отмерить безошибочно

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Таблица помогает отмерить массу муки в стаканах разных объемов, от 50-граммовой до 350-граммовой.
  • Вес муки зависит от сорта: ржаная, кукурузная, пшеничная и картофельная мука имеют разный вес в одинаковых объемах.

Часто хозяйкам рекомендуют не полагаться на весы для точного отмеривания муки в своих рецептах. Зато простой стакан может служить эффективным кухонным инструментом для соблюдения идеальных пропорций.

Как правильно отмерить муку в стаканах рассказывает 24 Канал. Но следует учесть и сорт муки – это влияет на граммы.

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Как отмерить муку в стакане

Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет таблица:

  • 50-граммовый стакан – 33 граммов муки;
  • 100-граммовый стакан – 65 граммов муки;
  • 150-граммовый стакан – 98 граммов муки;
  • 200-граммовый стакан – 130 граммов муки;
  • 250-граммовый стакан – 162 грамма муки;
  • 300-граммовый стакан – 195 граммов муки;
  • 350-граммовый стакан – 227 граммов муки.

При этом эксперты отмечают, что вес муки варьируется в зависимости от сорта. В частности, 200-граммовый стакан ржаной муки весит примерно 105 граммов, а кукурузной – около 130 граммов. Тогда как пшеничная мука первого сорта весит около 140 граммов, а картофельная – около 150 граммов.


Сколько граммов муки в стакане / Фото Unsplash

А вот для стакана на 250 миллилитров вычисления будут такими:

  • 1/4 стакана муки – 40 граммов муки;
  • 1/3 стакана муки – 53 граммов муки;
  • 1/2 стакана муки – 80 граммов муки;
  • 3/4 стакана муки – 120 граммов муки;
  • 2 стакана муки – 320 граммов муки;
  • 3 стакана муки – 480 граммов муки;
  • 4 стакана муки – 640 граммов муки;
  • 5 стаканов муки – 800 граммов муки.

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