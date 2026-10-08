Как приготовить горох, чтобы он не оставался твердым: хитрости для быстрого размягчения

Приготовление гороха – не такой простой процесс, как может показаться. Однако время приготовления точно стоит сократить, ведь крайне редко бывает возможность долго стоять у плиты.

Главное здесь – не время, а момент, когда нужно остановиться. Если горох переварить, он быстро теряет и цвет, и текстуру, сообщает El Espectador.

Сколько варить свежий горох?

Свежий горох готовится быстрее всего. По совету гастрономического исследователя Карлоса "Тото" Санчеса, ему обычно хватает 5 – 10 минут, а лучший результат получается примерно за 7 – 8 минут.

Чтобы сохранить зеленый цвет, в воду рекомендуют добавить немного витамина C или щепотку соды. Но это работает именно для цвета, а не для более быстрого размягчения.

Секреты приготовления гороха / Фото Pexels

Что делать с сухим арвеем?

Сухую арвею нужно подготовить еще накануне. Ее рекомендуют замочить, а воду после замачивания – слить перед варкой. Если готовить ее отдельно, она будет готова через 15–20 минут. Но в блюдах с другими ингредиентами, например в супах или с мясом, может потребоваться почти час.

Когда сухая арвея уже почти готова, Санчес советует простой способ: вынуть ее из кипящей воды и сразу опустить в холодную воду со льдом на 12 секунд.

Как обращаться с замороженным горохом?

Замороженная арвея уже частично приготовлена, поэтому размораживать ее перед варкой не стоит. Иначе зерна могут сморщиться.

Лучше всего бросать ее прямо в кипяток или в жидкость для приготовления. Обычно ей требуется около 15 минут, иногда до 20.

Почему лучше приправить горох?

Для вкуса подойдет простая основа: лук, чеснок, вода и соль. К ней также хорошо подходит тмин.

Если горох варится долго, в суп или другое блюдо его лучше добавлять в конце – примерно за 10 – 12 минут до готовности. Так он сохранит форму.