Головне тут – не час, а момент, коли зупинитися. Якщо горох перетримати, він швидко втрачає і колір, і текстуру, розповідає El Espectador.

Скільки варити свіжий горох?

Свіжий горох готується найшвидше. За порадою гастрономічного дослідника Карлоса "Тото" Санчеса, йому зазвичай вистачає 5 – 10 хвилин, а найкращий результат виходить приблизно за 7 – 8 хвилин.

Щоб зберегти зелений колір, у воду радять додати трохи вітаміну C або дрібку соди. Але це працює саме для кольору, а не для швидшого розм’якшення.

Секрети приготування гороху / Фото Pexels

Що робити із сухою арвеєю?

Суха арвея потребує підготовки ще напередодні. Її радять замочити, а воду після замочування – замінити перед варінням. Якщо готувати її окремо, вона буде готова за 15–20 хвилин. Але в стравах з іншими інгредієнтами, наприклад у супах чи з м’ясом, може знадобитися майже година.

Коли суха арвея вже близька до готовності, Санчес радить простий спосіб: дістати її з киплячої води й одразу опустити в холодну воду з льодом на 12 секунд.

Як поводитися із замороженим горохом?

Заморожена арвея вже частково приготована, тому розморожувати її перед варінням не варто. Інакше зерна можуть зморщитися.

Найкраще кидати її прямо в окріп або в рідину для готування. Зазвичай їй потрібно близько 15 хвилин, іноді до 20.

Чим краще приправити горох?

Для смаку підходить проста база: цибуля, часник, вода і сіль. До неї також добре пасує кмин.

Якщо горох вариться довго, у суп чи іншу страву його краще додавати в кінці – приблизно за 10 – 12 хвилин до готовності. Так він збереже форму.