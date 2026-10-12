Не готовьте все грибы одинаково: сколько времени нужно на приготовление разных видов

Грибной сезон для многих ассоциируется с увлекательной охотой в лесу и ароматной жаркой на ужин, однако на кухне лесной урожай требует строгой дисциплины. Главная ошибка многих кулинаров – бросать все найденные трофеи в одну кастрюлю и варить их "на глаз".

Лесные грибы нельзя бросать в одну кастрюлю: для каждого вида есть свое время. Ошибка при варке легко портит и вкус, и текстуру, а в случае с дикорастущими грибами еще и не гарантирует безопасности, сообщает 24 Канал.

Сколько варить разные лесные грибы?

Время термической обработки зависит от конкретного вида гриба, а не от того, что они все "лесные". Именно поэтому одни грибы варятся быстрее, другие – значительно дольше:

белые грибы – 30 – 50 минут после закипания, с предварительным сливом первой воды;

– 30 – 50 минут после закипания, с предварительным сливом первой воды; лисички и подосиновики – около 20 минут;

– около 20 минут; опята – 40 – 60 минут;

– 40 – 60 минут; маслятки и моховики – 25 – 35 минут;

– 25 – 35 минут; подберезовики и сырожки – 30 – 40 минут.

Каждый вид грибов требует особого подхода при приготовлении / Фото Pexels

Помогает ли двойное или тройное кипячение?

Кулинары рекомендуют дважды кипятить отобранные дикорастущие грибы: после первого кипячения воду нужно слить, залить грибы чистой водой, снова довести до кипения и варить еще 15 – 20 минут. Иногда можно встретить совет варить грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

Но двойная или тройная смена воды не делает безопасными все грибы без исключения. Самое важное правило простое: собирайте и готовьте только те дикорастущие грибы, в которых вы точно уверены.