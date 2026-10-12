Лісові гриби не можна кидати в одну каструлю: для кожного виду є свій час. Помилка з варінням легко псує і смак, і текстуру, а для дикорослих грибів ще й не гарантує безпеки, розповідає 24 Канал.

Скільки варити різні лісові гриби?

Час термічної обробки залежить від конкретного виду гриба, а не від того, що вони всі "лісові". Саме тому одні гриби варяться швидше, інші – значно довше:

білі гриби – 30 – 50 хвилин після закипання, з попереднім зливанням першої води;

– 30 – 50 хвилин після закипання, з попереднім зливанням першої води; лисички та підосичники – близько 20 хвилин;

– близько 20 хвилин; опеньки – 40–60 хвилин;

– 40–60 хвилин; маслюки та моховики – 25 – 35 хвилин;

– 25 – 35 хвилин; підберезники та сироїжки – 30 – 40 хвилин.

Кожен вид грибів вимагає особливого підходу у приготуванні / Фото Pexels

Чи допомагає подвійне або потрійне кип’ятіння?

Кулінари рекомендують двічі кип’ятити відібрані дикорослі гриби: після першого кип’ятіння воду треба злити, залити гриби чистою водою, знову довести до кипіння та варити ще 15 – 20 хвилин. Подекуди можна зустріти пораду варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.

Але подвійна чи потрійна зміна води не робить безпечними всі гриби без винятку. Найважливіше правило просте: збирайте й готуйте лише ті дикорослі гриби, у яких ви точно впевнені.