Топ-3 рецепта запеченной скумбрии: с лимоном, овощами и медово-горчичным маринадом
Запеченная скумбрия – один из тех случаев, когда простая рыба легко превращается в полноценный ужин. В этой подборке представлены три варианта приготовления, которые отличаются маринадом и подачей.
Скумбрия хорошо подходит для запекания, так как остается сочной и быстро приобретает аппетитную корочку. Еще одна причина не пересушивать эту рыбу – ее естественная жирность, которая гарантирует тот же превосходный результат при запекании.
Скумбрия с лимоном и чесноком
Самый простой и, пожалуй, самый предсказуемый: лимон, чеснок, масло и немного паприки. Именно такой набор хорошо подчеркивает вкус рыбы и не перегружает его.
- Время: 25 – 30 минут + 20 – 30 минут на маринование
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 1 лимон;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль, перец;
– укроп или петрушка.
Приготовление:
- Очистите скумбрию, выпотрошите и хорошо промойте. Сделайте на тушках несколько неглубоких надрезов.
- Смешайте масло с измельченным чесноком, паприкой, солью и перцем.
- Натрите рыбу маринадом, в брюшко положите несколько ломтиков лимона и зелень.
- Оставьте скумбрию на 20 – 30 минут, затем запекайте при 190 градусах около 25 – 30 минут.
Скумбрия с овощами
Второй вариант – более сытный. Здесь рыба запекается вместе с картофелем, морковью, луком и перцем, поэтому сразу получается и основное блюдо, и гарнир.
- Время: 35 минут + 25 минут на запекание под фольгой и 10 минут без нее
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 1 сладкий перец;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль, перец;
– половина лимона.
Приготовление:
- Очистите рыбу и нарежьте ее порционными кусочками.
- Нарежьте картофель и морковь тонкими ломтиками, а лук и перец – полосками.
- Смешайте овощи с маслом, паприкой, солью и перцем и выложите в форму.
- Сверху выложите скумбрию и ломтики лимона.
- Накройте форму фольгой и запекайте при 190 градусах 25 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.
Скумбрия в медово-горчичном маринаде
Третий вариант – для тех, кто любит более яркий вкус. Мед придает румяную корочку, а горчица хорошо сочетается именно с жирной рыбой.
- Время: 25 минут + 20 – 30 минут на маринование
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец;
– половина лимона.
Приготовление:
- Смешайте мед, горчицу, соевый соус, растительное масло и измельченный чеснок.
- Очистите скумбрию, сделайте несколько надрезов на коже и смажьте маринадом.
- Оставьте рыбу на 20 – 30 минут.
- Переложите скумбрию в форму, сверху выложите ломтики лимона.
- Запекайте при 190 градусах примерно 25 минут.