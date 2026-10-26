Топ-3 рецепта запеченной скумбрии: с лимоном, овощами и медово-горчичным маринадом

Запеченная скумбрия – один из тех случаев, когда простая рыба легко превращается в полноценный ужин. В этой подборке представлены три варианта приготовления, которые отличаются маринадом и подачей.

Скумбрия хорошо подходит для запекания, так как остается сочной и быстро приобретает аппетитную корочку. Еще одна причина не пересушивать эту рыбу – ее естественная жирность, которая гарантирует тот же превосходный результат при запекании.

Скумбрия с лимоном и чесноком

Самый простой и, пожалуй, самый предсказуемый: лимон, чеснок, масло и немного паприки. Именно такой набор хорошо подчеркивает вкус рыбы и не перегружает его.

Время: 25 – 30 минут + 20 – 30 минут на маринование

25 – 30 минут + 20 – 30 минут на маринование Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 1 лимон;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль, перец;

– укроп или петрушка.

Приготовление:

Очистите скумбрию, выпотрошите и хорошо промойте. Сделайте на тушках несколько неглубоких надрезов. Смешайте масло с измельченным чесноком, паприкой, солью и перцем. Натрите рыбу маринадом, в брюшко положите несколько ломтиков лимона и зелень. Оставьте скумбрию на 20 – 30 минут, затем запекайте при 190 градусах около 25 – 30 минут.

Скумбрия с овощами

Второй вариант – более сытный. Здесь рыба запекается вместе с картофелем, морковью, луком и перцем, поэтому сразу получается и основное блюдо, и гарнир.

Время: 35 минут + 25 минут на запекание под фольгой и 10 минут без нее

35 минут + 25 минут на запекание под фольгой и 10 минут без нее Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 сладкий перец;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль, перец;

– половина лимона.

Приготовление:

Очистите рыбу и нарежьте ее порционными кусочками. Нарежьте картофель и морковь тонкими ломтиками, а лук и перец – полосками. Смешайте овощи с маслом, паприкой, солью и перцем и выложите в форму. Сверху выложите скумбрию и ломтики лимона. Накройте форму фольгой и запекайте при 190 градусах 25 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.

Скумбрия в медово-горчичном маринаде

Третий вариант – для тех, кто любит более яркий вкус. Мед придает румяную корочку, а горчица хорошо сочетается именно с жирной рыбой.

Время: 25 минут + 20 – 30 минут на маринование

25 минут + 20 – 30 минут на маринование Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец;

– половина лимона.

Приготовление: