Слаще любого десерта: рецепт горячих каштанов, от которых невозможно оторваться

Сладкие каштаны могут стать десертом, который удивляет не меньше, чем конфеты. В Турции их готовят как "кестане шекери" – засахаренные каштаны в сиропе.

Обычные каштаны можно легко превратить в знаменитый десерт с богатой историей. Немного усилий – и изысканное лакомство уже на вашем столе.

Что такое kestane şekeri

Kestane şekeri – это очищенные каштаны, отваренные в сладком сиропе. В Бурсе этот десерт готовят уже более 100 лет, а названия kestane şekeri и Kafkas там до сих пор воспринимаются почти как синонимы.

Засахаренные каштаны популярны не только в Турции, но и в Италии и Франции. Каштан в Южной Европе веками был важным зимним запасом: его сушили, мололи в муку, пекли из него хлеб и делали сладости.

Как приготовить каштаны в сиропе?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– съедобные каштаны;

– сахар;

– вода.

Приготовление: