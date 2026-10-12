Слаще любого десерта: рецепт горячих каштанов, от которых невозможно оторваться
Сладкие каштаны могут стать десертом, который удивляет не меньше, чем конфеты. В Турции их готовят как "кестане шекери" – засахаренные каштаны в сиропе.
Обычные каштаны можно легко превратить в знаменитый десерт с богатой историей. Немного усилий – и изысканное лакомство уже на вашем столе.
Что такое kestane şekeri
Kestane şekeri – это очищенные каштаны, отваренные в сладком сиропе. В Бурсе этот десерт готовят уже более 100 лет, а названия kestane şekeri и Kafkas там до сих пор воспринимаются почти как синонимы.
Засахаренные каштаны популярны не только в Турции, но и в Италии и Франции. Каштан в Южной Европе веками был важным зимним запасом: его сушили, мололи в муку, пекли из него хлеб и делали сладости.
Как приготовить каштаны в сиропе?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– съедобные каштаны;
– сахар;
– вода.
Приготовление:
- Замочите съедобные каштаны в теплой воде на 10 минут.
- Отрежьте кончики и снимите кожуру.
- Что еще нужно сделать с очищенными каштанами: замочить их в воде на 30 минут.
- Слейте воду, положите каштаны в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Варите 20 минут на слабом огне, затем слейте воду.
- Приготовьте сахарный сироп: в кастрюлю положите сахар и воду, растворите сахар и доведите до кипения.
- Положите в сироп отварные каштаны, снова доведите до кипения и выключите плиту.
- Накройте крышкой и оставьте на час.
- Переложите каштаны в банку и залейте сиропом.
- Перед употреблением дайте каштанам настояться как минимум несколько дней.