Новости Вкусно Выпечка и десерты Слаще любого десерта: рецепт горячих каштанов, от которых невозможно оторваться
12 октября, 08:26
2

Слаще любого десерта: рецепт горячих каштанов, от которых невозможно оторваться

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сладкие каштаны могут стать десертом, который удивляет не меньше, чем конфеты. В Турции их готовят как "кестане шекери" – засахаренные каштаны в сиропе.

Обычные каштаны можно легко превратить в знаменитый десерт с богатой историей. Немного усилий – и изысканное лакомство уже на вашем столе.

Что такое kestane şekeri

Kestane şekeri – это очищенные каштаны, отваренные в сладком сиропе. В Бурсе этот десерт готовят уже более 100 лет, а названия kestane şekeri и Kafkas там до сих пор воспринимаются почти как синонимы.

Засахаренные каштаны популярны не только в Турции, но и в Италии и Франции. Каштан в Южной Европе веками был важным зимним запасом: его сушили, мололи в муку, пекли из него хлеб и делали сладости.

Как приготовить каштаны в сиропе?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– съедобные каштаны;
– сахар;
– вода.

Приготовление:

  1. Замочите съедобные каштаны в теплой воде на 10 минут.
  2. Отрежьте кончики и снимите кожуру.
  3. Что еще нужно сделать с очищенными каштанами: замочить их в воде на 30 минут.
  4. Слейте воду, положите каштаны в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
  5. Варите 20 минут на слабом огне, затем слейте воду.
  6. Приготовьте сахарный сироп: в кастрюлю положите сахар и воду, растворите сахар и доведите до кипения.
  7. Положите в сироп отварные каштаны, снова доведите до кипения и выключите плиту.
  8. Накройте крышкой и оставьте на час.
  9. Переложите каштаны в банку и залейте сиропом.
  10. Перед употреблением дайте каштанам настояться как минимум несколько дней.