Звичайні каштани можна легко перетворити на знаменитий на десерт із багатою історією. Трішки старання – і вишуканий смаколик уже на вашому столі.
Що таке kestane şekeri
Kestane şekeri – це очищені каштани, відварені в солодкому сиропі. У Бурсі цей десерт готують уже понад 100 років, а назви kestane şekeri та Kafkas там і досі сприймають майже як синоніми.
Зацукровані каштани популярні не лише в Туреччині, а й в Італії та Франції. Каштан у Південній Європі століттями був важливим зимовим запасом: його сушили, мололи на борошно, пекли з нього хліб і робили солодощі.
Як приготувати каштани в сиропі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– Їстівні каштани;
– цукор;
– вода.
Приготування:
- Замочіть їстівні каштани в теплій воді на 10 хвилин.
- Відріжте кінчики та зніміть шкірку.
- Ще раз замочіть очищені каштани у воді на 30 хвилин.
- Злийте воду, покладіть каштани в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння.
- Варіть 20 хвилин на маленькому вогні, потім злийте воду.
- Зваріть цукровий сироп: у каструлю покладіть цукор і воду, розчиніть цукор і доведіть до кипіння.
- Викладіть у сироп відварені каштани, знову доведіть до кипіння і вимкніть плиту.
- Накрийте кришкою та залиште на годину.
- Перекладіть каштани в банку та залийте сиропом.
- Перед вживанням дайте каштанам настоятися щонайменше кілька днів.