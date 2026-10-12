Звичайні каштани можна легко перетворити на знаменитий на десерт із багатою історією. Трішки старання – і вишуканий смаколик уже на вашому столі.

Що таке kestane şekeri

Kestane şekeri – це очищені каштани, відварені в солодкому сиропі. У Бурсі цей десерт готують уже понад 100 років, а назви kestane şekeri та Kafkas там і досі сприймають майже як синоніми.

Зацукровані каштани популярні не лише в Туреччині, а й в Італії та Франції. Каштан у Південній Європі століттями був важливим зимовим запасом: його сушили, мололи на борошно, пекли з нього хліб і робили солодощі.

Як приготувати каштани в сиропі?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– Їстівні каштани;
– цукор;
– вода.

Приготування:

  1. Замочіть їстівні каштани в теплій воді на 10 хвилин.
  2. Відріжте кінчики та зніміть шкірку.
  3. Ще раз замочіть очищені каштани у воді на 30 хвилин.
  4. Злийте воду, покладіть каштани в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння.
  5. Варіть 20 хвилин на маленькому вогні, потім злийте воду.
  6. Зваріть цукровий сироп: у каструлю покладіть цукор і воду, розчиніть цукор і доведіть до кипіння.
  7. Викладіть у сироп відварені каштани, знову доведіть до кипіння і вимкніть плиту.
  8. Накрийте кришкою та залиште на годину.
  9. Перекладіть каштани в банку та залийте сиропом.
  10. Перед вживанням дайте каштанам настоятися щонайменше кілька днів.