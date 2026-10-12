Звичайні каштани можна легко перетворити на знаменитий на десерт із багатою історією. Трішки старання – і вишуканий смаколик уже на вашому столі.

Що таке kestane şekeri

Kestane şekeri – це очищені каштани, відварені в солодкому сиропі. У Бурсі цей десерт готують уже понад 100 років, а назви kestane şekeri та Kafkas там і досі сприймають майже як синоніми.

Зацукровані каштани популярні не лише в Туреччині, а й в Італії та Франції. Каштан у Південній Європі століттями був важливим зимовим запасом: його сушили, мололи на борошно, пекли з нього хліб і робили солодощі.

Як приготувати каштани в сиропі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– Їстівні каштани;

– цукор;

– вода.

Приготування: