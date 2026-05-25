Легендарная клубника "по-пански" на зиму: начинаем заготовку любимой ягоды

В сезон клубники важно не только успеть насладиться любимой ягодой, но и позаботиться о запасах. К счастью, с этим не возникнет никаких забот, если иметь под рукой правильный рецепт.

Клубника "по-пански" – это хороший способ сохранить вкус ягоды на длительное время. Ягода останется целой, а в дополнение вы получите замечательный сироп, который можно использовать в десертах или напитках, рассказывает "Господинька". Как заготовить клубнику по-пански? Ингредиенты:

– 1,5 килограмма клубники;

– 900 граммов сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока. Идеальный результат без лишних хлопот / Фото "Господинька" Приготовление: Клубнику моем и просушиваем, обрезаем хвостики и перекладываем в кастрюлю. Засыпаем в кастрюлю и ставим на ночь в холодильник – ягода пустит много сока. Стерилизуем банки удобным способом. Ставим клубнику на огонь выше среднего, добавляем остальной сахар и очень осторожно перемешиваем. Когда масса закипит – снимаем пену. Добавляем лимонную кислоту и варим на кипение около 5 минут. Разливаем клубнику по банкам, закрываем и храним в темном прохладном месте.