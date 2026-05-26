26 мая, 23:41
Вы помните их с детства: рецепт незаслуженно забытых мини корн-догов
Есть блюда, которые способны одним своим видом и ароматом вернуть в сладкие воспоминания детства. Эта закуска точно один из лидеров этого списка.
Сочные сосиски в хрустящей панировке никого не оставят равнодушным. Добавьте к ним любимый соус – и просмотр сериала или обычный перекус подарят совсем другие эмоции, рассказывает TikTok nisenitnitsia.
Как приготовить мини корн-доги?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– сосиски;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Ставим масло в сотейнике разогреваться.
- Сосиски нанизываем на шпажки.
- Смешиваем все ингредиенты с помощью блендера.
- Окунаем каждую сосиску в смесь и жарим до золотистости в масле.
- Подаем с любимым соусом.