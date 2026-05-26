Вы помните их с детства: рецепт незаслуженно забытых мини корн-догов

Есть блюда, которые способны одним своим видом и ароматом вернуть в сладкие воспоминания детства. Эта закуска точно один из лидеров этого списка.

Сочные сосиски в хрустящей панировке никого не оставят равнодушным. Добавьте к ним любимый соус – и просмотр сериала или обычный перекус подарят совсем другие эмоции, рассказывает TikTok nisenitnitsia. Интересно Квас или кефир: приготовьте две версии окрошки и выберите, которая подходит больше Как приготовить мини корн-доги? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– сосиски;

– 200 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– масло для жарки. Эта закуска поражает всех: смотрите видео Приготовление: Ставим масло в сотейнике разогреваться. Сосиски нанизываем на шпажки. Смешиваем все ингредиенты с помощью блендера. Окунаем каждую сосиску в смесь и жарим до золотистости в масле. Подаем с любимым соусом.