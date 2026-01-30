Культовые сосиски в тесте: готовим по простому рецепту без забот
Сосиски в тесте –это тот перекус, от которого никто и никогда не отказывается. Делать их – дело нескольких минут, а наслаждение растянется надолго.
Не надо тратить много времени, ожидая поднятия дрожжевого теста. Замешиваем тесто на кефире, заворачиваем в него сосиски, ставим в духовку – и дело сделано, рассказывает Cookpad.
Как легко приготовить сосиски в тесте?
- Время: 30 минут
- Порций: 16
Ингредиенты:
– 16 сосисок;
– 400 граммов муки;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 чайные ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,25 чайной ложки соды;
– 7 столовых ложек растительного масла.
Перекус, который стал культовым / Фото Freepik
Приготовление:
- В глубокую миску влейте теплый кефир, добавьте соль, сахар, масло и яйцо. Перемешайте венчиком или ложкой до гладкой массы.
- Постепенно всыпьте муку, смешанную с содой. Замешивайте тесто сначала в миске, затем переложите на стол, слегка присыпанный мукой, и вымешивайте руками, пока оно станет мягким и не будет липнуть.
- Накройте пленкой и оставьте отдохнуть.
- Готовое тесто, смазав руки маслом, поделите на одинаковые порции.
- Сосиски очистите от оболочки. Каждый кусочек теста раскатайте тонким пластом, выложите сосиску и плотно соедините края.
- Выпекайте 20 минут при 180 градусах или пожарите на сковородке.
Как выбрать качественные сосиски?
Сначала посмотрите на категорию продукта. Выбирайте высший сорт – это означает, что в продукте больше всего мяса, рассказывает портал Pysznosci.
Очень важно оценить упругость и оболочку. Хорошая сосиска должна быть плотной. Нажмите на нее прямо в упаковке – она должна быстро вернуть форму. Поверхность должна быть сухой и гладкой, без всякой слизи или налета.
Избегайте слишком дешевых сосисок, в составе которых много крахмала и каррагинана. При нагревании такой продукт начинает "расти", распирая тесто. А когда вы достанете пирожки из духовки, то сосиска мгновенно сдуется, оставив внутри пустоту.
Не стоит также брать "задымленные" сосиски. В процессе приготовления этот запах станет акцентным и перебьет весь вкус.
