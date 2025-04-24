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24 апреля, 23:55
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Это должен попробовать каждый: спагетти с мятой и лимоном – уникальное ощущение легкости

Лилия Имбировская-Сиваковская

Спагетти всегда пользовались популярностью, поэтому неудивительно, что с ними любят экспериментировать. Но до такого вы еще точно не доходили.

Если вам захочется легкой оригинальности – обязательно попробуйте этот способ приготовления спагетти. Лимон и мята создают особую гармонию, которая на вкус просто незабываема, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".

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Рецепт спагетти с мятой и лимоном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 400 граммов спагетти;
– 2 лимона;
– 10 веточек мяты;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. Тем временем с лимонов снимите цедру – половину измельчите, а другую оставьте полосками. Выжмите сок из обоих лимонов. Листья мяты нарежьте крупными кусочками, а чеснок измельчите.
  3. В холодную сковородку налейте оливковое масло, добавьте чеснок, мяту и не измельченную цедру. Прогревайте на среднем огне около пяти минут, периодически помешивая, чтобы ингредиенты отдали аромат.
  4. После этого влейте свежевыжатый лимонный сок. Уменьшите огонь до минимума и томите соус еще 10 минут – главное, не дать ему закипеть. Посолите и приправьте свежемолотым перцем по вкусу.
  5. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и переложите в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте, чтобы паста впитала аромат. Прогревайте еще 5 – 7 минут на малом огне.
  6. Разложите спагетти по тарелкам, сверху посыпьте мелко натертой лимонной цедрой и украсьте листиками мяты.

Приятного аппетита!

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