Это должен попробовать каждый: спагетти с мятой и лимоном – уникальное ощущение легкости

Спагетти всегда пользовались популярностью, поэтому неудивительно, что с ними любят экспериментировать. Но до такого вы еще точно не доходили.

Если вам захочется легкой оригинальности – обязательно попробуйте этот способ приготовления спагетти. Лимон и мята создают особую гармонию, которая на вкус просто незабываема, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня". Интересно Чтобы не навредить сну и здоровью: что стоит есть на ночь Рецепт спагетти с мятой и лимоном Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 400 граммов спагетти;

– 2 лимона;

– 10 веточек мяты;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Сварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Тем временем с лимонов снимите цедру – половину измельчите, а другую оставьте полосками. Выжмите сок из обоих лимонов. Листья мяты нарежьте крупными кусочками, а чеснок измельчите. В холодную сковородку налейте оливковое масло, добавьте чеснок, мяту и не измельченную цедру. Прогревайте на среднем огне около пяти минут, периодически помешивая, чтобы ингредиенты отдали аромат. После этого влейте свежевыжатый лимонный сок. Уменьшите огонь до минимума и томите соус еще 10 минут – главное, не дать ему закипеть. Посолите и приправьте свежемолотым перцем по вкусу. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и переложите в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте, чтобы паста впитала аромат. Прогревайте еще 5 – 7 минут на малом огне. Разложите спагетти по тарелкам, сверху посыпьте мелко натертой лимонной цедрой и украсьте листиками мяты. Приятного аппетита! Проще не придумаешь: быстрый торт со вкусом мороженого.