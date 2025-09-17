Осенняя пора –это момент, когда можно насладиться любимыми грибами вволю. А еще их стоит заготовить на зиму, и консервация далеко не единственная опция.

Сушеные грибы – это тот ингредиент, для которого опытные хозяйки всегда найдут удачное использование. Как обеспечить себя этой вкуснятиной – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал "В лесу".

Как засушить грибы дома?

Самый простой способ – духовка. Разложите грибы на решетке одним слоем, чтобы они не касались между собой. Если отверстия слишком большие, подложите пергамент. Поставьте решетку в духовку, разогретую до 50 градусов, и приоткройте дверцу на 10 – 15 сантиметров.

Через 2 часа повысьте температуру до 70 градусов и сушите еще 2 часа. Затем верните нагрев до 55 градусов и выдержите еще около 2 часов.

Любимый вкус осени / Фото Freepik

Далее проверьте готовность. Разломайте гриб: он должен быть сухим в середине. Если влага еще есть – оставьте при 55 градусах до полного высыхания. После приготовления выньте решетку и дайте грибам остыть.

Если же времени нет, можно воспользоваться микроволновкой. Так же раскладываем грибы на тарелку и ставим в микроволновку на 20 минут, установив мощность 100 Вт. Открываем камеру и проветриваем камеру 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Повторите несколько раз, а затем оставьте грибы остывать.

Какие могут быть ошибки при сушке грибов?

Самая грубая ошибка при сушке грибов – слишком высокая температура. Грибы надо сушить умеренно, иначе высушенная поверхность затруднит испарение воды изнутри, и плоды испортятся, рассказывает портал Ukr.Media.

Кроме того, стоит очень тщательно перебирать плоды, выбирать мох и песок. Однако мыть их не надо, это очень усложнит процесс сушки.

