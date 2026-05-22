Этот сырный соус превращает все в шедевр: готовим сразу двойную порцию удовольствия

Этот соус идеально дополнит невероятное количество блюд. Мясо, рыба и гарниры – с ним все вкусно просто сказочно.

Сырный соус – это идеальное дополнение практически любого блюда. Его сливочные нотки поражают не только вкусом, но и универсальностью, рассказывает портал Cookpad. Как приготовить нежный сырный соус? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 чайная ложка муки;

– 25 граммов сливочного масла;

– 125 миллилитров молока;

– 1/4 чайной ложки перца чили;

– 6 плавленых сырков для тостов. Вкус, который все делает непревзойденным / Фото Freepik Приготовление: Хорошо разогрейте сковороду на плите и полностью растопите на ней кусочек качественного сливочного масла. Следом всыпьте пшеничную муку и сразу же энергично разотрите ее лопаткой или венчиком, чтобы образовалась однородная пастообразная основа без комочков. Теперь тонкой струйкой влейте свежее коровье молоко, не прекращая активно помешивать смесь, чтобы она заваривалась равномерно и становилась гладкой. Добавьте в соус немного молотого перца, но будьте осторожны с его количеством, чтобы острота и насыщенные ароматические пары не раздражали глаза во время кипения. После очередного перемешивания всыпьте натертый на мелкой терке сыр и держите массу на огне, помешивая, пока он полностью не расплавится, а соус не превратится в густую, бархатную и тягучую сырную эмульсию. В конце возьмите любые любимые вкусности, например, хрустящие гренки, запеченный картофель или кусочки мяса, щедро макайте их в горячую массу и наслаждайтесь невероятным вкусом.