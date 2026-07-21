Хрустящее тако с фетой, шпинатом и яйцом: идеальный завтрак за 15 минут

Ищете идею для быстрого, но сытного завтрака, который разнообразит повседневное меню? Хрустящее кукурузное тако с нежной фетой, сочным шпинатом и яичницей станет вашим новым фаворитом.

Утро часто начинается в спешке, когда на приготовление сложного блюда просто нет времени. Однако это не повод отказываться от горячего, сытного и аппетитного завтрака, который зарядит энергией на весь день! Рассказываем, как приготовить хрустящее утреннее тако с яйцом, свежим шпинатом и соленой фетой по простому рецепту от литовского гастрономического портала 15min.



Хрустящее тако с яйцом и фетой / Фото 15min

Секрет этого блюда заключается в быстрой обжарке основы, что делает ее текстуру невероятно приятной, и в нежном сочетании расплавленного сыра с желтком.

Ингредиенты для быстрого завтрака

Время: 15 минут

15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка масла авокадо или рапсового масла;

– 1 кукурузная тортилья;

– 1 стакан беби-шпината;

– 1 большое куриное яйцо;

– 2 столовые ложки измельченного сыра фета;

– любимый соус (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте масло в небольшой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Выложите кукурузную тортилью и обжаривайте ее, перевернув один раз, пока она не станет мягкой. Это займет примерно 1 минуту. Переложите готовую основу на тарелку. В ту же сковороду выложите шпинат. Обжаривайте его, постоянно помешивая, пока листья лишь слегка не завянут. На это уйдет около 1 минуты. Равномерно выложите теплый шпинат на тортилью. Разбейте яйцо прямо в сковороду, а вокруг него по кругу высыпьте измельченную фету. Накройте крышкой и готовьте примерно 2 минуты, пока белок не схватится, а желток не достигнет желаемой для вас консистенции. Осторожно переложите яйцо с растопленной фетой на тортилью поверх шпината. По желанию полейте блюдо своим любимым соусом для дополнительной пикантности и сразу подавайте к столу.

Интересный факт о главном ингредиенте

Одним из ключевых элементов этого завтрака является сыр фета, который считается одним из древнейших сыров в мире. Первое письменное упоминание о технологии его приготовления содержится еще в знаменитой "Одиссее" Гомера (VIII в. до н. э.), где описывается, как циклоп Полифем сбраживал овечье молоко в своей пещере.

Интересно! Современное название сыра появилось в XVII веке во время венецианского господства и происходит от итальянского слова "fetta", что означает "кусочек" или "кусок". Подробнее об истории и традициях изготовления этого продукта можно узнать на страницах Greek Reporter и Greek Feta Cheese.