Стакан любимого варенья – и готов большой пирог к чаю: бюджетный рецепт без яиц и молока
Когда вдруг захотелось уютной домашней выпечки к чаю, а в холодильнике нет ни яиц, ни молока, ни сливочного масла, на помощь приходит этот проверенный рецепт.
Постное песочное тесто на обычной воде и растительном масле получается удивительно нежным, рассыпчатым и совсем не черствеет на следующий день. Главная изюминка десерта – верхний слой замороженного теста, натертый на большой терке: в духовке он превращается в аппетитную румяную крошку, которая идеально сочетается с кисло-сладкой ягодной начинкой.
Как приготовить пирог к чаю с вареньем?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 180 граммов белого сахара;
– 160 миллилитров питьевой воды;
– 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– 1 щепотка каменной соли;
начинка:
– 350 граммов густого ягодного или фруктового варенья (примерно 1 стакан с горкой).
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте воду комнатной температуры, подсолнечное масло, сахар и щепотку соли, перемешав венчиком до частичного растворения кристаллов.
- Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам.
- Отделите примерно 1/3 теста, сформируйте из него 2 – 3 небольших шарика и положите в морозильную камеру на 20 минут, а остальное тесто заверните в пленку и уложите на это же время в холодильник.
- Смажьте форму диаметром 24 сантиметра каплей растительного масла, выложите охлажденную большую часть теста и равномерно распределите его руками по дну, сформировав невысокие бортики.
- Сверху выложите густое варенье, достаньте подмерзшие шарики из морозилки, натрите их на большой терке прямо поверх начинки и выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 45 – 50 минут до появления румяной золотистой корочки.
Как приготовить варенье, чтобы начинка не вытекала при нарезке
Чтобы готовый пирог легко нарезался аккуратными порционными кусочками, а ягодный сироп не пропитывал нижний корж и не подгорал на бортиках, выбирайте для начинки густое варенье, повидло или конфитюр с кислинкой – сливовое, вишневое, абрикосовое или смородиновое. Если домашнее варенье оказалось слишком жидким, просто заранее процедите его через сито, чтобы стекла лишняя жидкость, или перемешайте начинку с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала перед выкладыванием на тесто.