Удачное тесто это гарантия результата для любой выпечки. И с этим рецептом вы будете в нем уверены на все сто.

Главное отличие кефирного теста от дрожжевого – его не нужно долго замешивать. Несмотря на это оно получается нежным и воздушным и прекрасно подойдет для любой выпечки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Как приготовить тесто на кефире?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 0,5 литра кефира;

– 700 – 800 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 40 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– по 1 чайной ложке соли и соды.

Приготовление:

Взбейте яйцо и добавьте кефир, соль, сахар, соду. Перемешайте и оставьте смесь на 5 – 10 минут, чтобы на поверхности появились пузырьки. Затем добавляем масло и еще раз перемешиваем. Параллельно растираем муку со сливочным маслом. Соединяем смеси и замешиваем тесто, досыпаем теста столько, сколько оно "попросит". Оно не должно липнуть к рукам и остаться эластичным. Оставляем тесто доходить под полотенцем на 30 минут, после чего используем для пиццы или пирожков.

Приятного аппетита!

