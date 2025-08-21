К пирожкам и пицце: универсальное кефирное тесто, которое всегда получается идеальным
- Кефирное тесто не требует длительного замешивания, в отличие от дрожжевого.
- Оно получается нежным и воздушным, подходит для любой выпечки.
Удачное тесто это гарантия результата для любой выпечки. И с этим рецептом вы будете в нем уверены на все сто.
Главное отличие кефирного теста от дрожжевого – его не нужно долго замешивать. Несмотря на это оно получается нежным и воздушным и прекрасно подойдет для любой выпечки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Интересно Тесто вырастет втрое: лучшая замена разрыхлителя в выпечке
Как приготовить тесто на кефире?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 0,5 литра кефира;
– 700 – 800 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 40 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– по 1 чайной ложке соли и соды.
Приготовление:
- Взбейте яйцо и добавьте кефир, соль, сахар, соду. Перемешайте и оставьте смесь на 5 – 10 минут, чтобы на поверхности появились пузырьки. Затем добавляем масло и еще раз перемешиваем.
- Параллельно растираем муку со сливочным маслом.
- Соединяем смеси и замешиваем тесто, досыпаем теста столько, сколько оно "попросит". Оно не должно липнуть к рукам и остаться эластичным.
- Оставляем тесто доходить под полотенцем на 30 минут, после чего используем для пиццы или пирожков.
Приятного аппетита!
Есть немало дискуссий о том, чем отличаются белые и коричневые яйца. На самом деле все очень просто, и разница в цене объясняется очень элементарно.