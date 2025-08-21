Вдале тісто – це гарантія результату для будь-якої випічки. І з цим рецептом ви будете в ньому впевнені на всі сто.

Головна відмінність кефірного тіста від дріжджового – його не потрібно довго замішувати. Попри це воно виходить ніжним та повітряним і чудово підійде для будь-якої випічки, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Як приготувати тісто на кефірі?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 0,5 літра кефіру;

– 700 – 800 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 40 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки цукру;

– по 1 чайній ложці солі та соди.

Приготування:

Збийте яйце та додайте кефір, сіль, цукор, соду. Перемішайте і залиште суміш на 5 – 10 хвилин, щоб на поверхні зʼявилися бульбашки. Потім додаємо олію і ще раз перемішуємо. Паралельно розтираємо борошно з вершковим маслом. Зʼєднуємо суміші і замішуємо тісто, досипаємо тіста стільки, скільки воно "попросить". Воно не має липнути до рук і залишитися еластичним. Залишаємо тісто доходити під рушником на 30 хвилин, після чого використовуємо для піци або пиріжків.

Смачного!

