5 августа, 23:45
Блюдо, которое поражает: рецепт казацкой тетери – это должен попробовать каждый украинец
Основні тези
- Казацкая тетеря – аутентичное блюдо украинской кухни.
- Оно прекрасно сочетается с мясом и свежими овощами.
Аутентичная украинская кухня может стать настоящим сюрпризом. Наши предки умели создавать невероятные блюда из самых простых ингредиентов.
Тетеря – это древнее украинское блюдо из пшена, рецепт которого передавали из поколения в поколение. Добавляем несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитный и сытный ужин на всю семью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Etnocook.
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Как приготовить казацкую тетереву?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан пшена;
– 1 стакан гречневой муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 4 стакана воды;
– зелень, соль по вкусу.
Приготовление:
- Промойте пшено под проточной водой
- Переложите в горшок, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите на медленном огне примерно 25 минут после закипания.
- Отдельно разведите гречневую муку в двух стаканах воды до консистенции жидкого теста, как на блины.
- Когда пшено будет готово – вливаем к нему гречневое тесто, перемешиваем, накрываем крышкой и варим еще 15 минут.
- Теперь заправляем тетерю маслом и подаем к столу. Она прекрасно сочетается с мясом и свежими овощами.
Приятного аппетита!
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