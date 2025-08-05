Аутентичная украинская кухня может стать настоящим сюрпризом. Наши предки умели создавать невероятные блюда из самых простых ингредиентов.

Тетеря – это древнее украинское блюдо из пшена, рецепт которого передавали из поколения в поколение. Добавляем несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитный и сытный ужин на всю семью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Etnocook.

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Как приготовить казацкую тетереву?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан пшена;

– 1 стакан гречневой муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 4 стакана воды;

– зелень, соль по вкусу.

Приготовление:

Промойте пшено под проточной водой Переложите в горшок, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите на медленном огне примерно 25 минут после закипания. Отдельно разведите гречневую муку в двух стаканах воды до консистенции жидкого теста, как на блины. Когда пшено будет готово – вливаем к нему гречневое тесто, перемешиваем, накрываем крышкой и варим еще 15 минут. Теперь заправляем тетерю маслом и подаем к столу. Она прекрасно сочетается с мясом и свежими овощами.

Приятного аппетита!

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