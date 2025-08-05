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5 августа, 23:45
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Блюдо, которое поражает: рецепт казацкой тетери – это должен попробовать каждый украинец

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Казацкая тетеря – аутентичное блюдо украинской кухни.
  • Оно прекрасно сочетается с мясом и свежими овощами.

Аутентичная украинская кухня может стать настоящим сюрпризом. Наши предки умели создавать невероятные блюда из самых простых ингредиентов.

Тетеря – это древнее украинское блюдо из пшена, рецепт которого передавали из поколения в поколение. Добавляем несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитный и сытный ужин на всю семью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Etnocook.

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Как приготовить казацкую тетереву?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 стакан пшена;
– 1 стакан гречневой муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 4 стакана воды;
– зелень, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте пшено под проточной водой
  2. Переложите в горшок, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите на медленном огне примерно 25 минут после закипания.
  3. Отдельно разведите гречневую муку в двух стаканах воды до консистенции жидкого теста, как на блины.
  4. Когда пшено будет готово – вливаем к нему гречневое тесто, перемешиваем, накрываем крышкой и варим еще 15 минут.
  5. Теперь заправляем тетерю маслом и подаем к столу. Она прекрасно сочетается с мясом и свежими овощами.

Приятного аппетита!

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