11 августа, 06:15
Закручиваем томатную пасту за считанные минуты: все решит простой трюк на грани гениальности
Основні тези
- Томатная паста прекрасно дополняет множество блюд.
- Существует простой секрет, позволяющий быстро приготовить томатную пасту за считанные минуты.
Томатная паста является дополнением, которое должно быть на каждой кухне. А с одним очень простым секретом ее приготовление займет считанные минуты!
Томатная паста подходит к большому количеству блюд, особенно – к любимым макаронам. Если знать один простой секрет – ее приготовление займет всего несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как быстро заготовить томатную пасту?
- Время: 45 минут
- Порций: пол-литровая банка
Ингредиенты:
– 3 килограмма спелых помидоров;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры хорошо помойте и нарежьте кусочками.
- Отделите томатный сок от зерен блендером, через мясорубку или соковыжималку.
- Переливаем сок в кастрюлю, ставим на большой огонь.
- Затем опускаем половник в сок и избавляемся от лишней жидкости – так паста будет готова намного быстрее.
- Разливаем пасту по стерилизованным банкам и закручиваем. Эту пасту можно хранить без холодильника.
Приятного аппетита!
