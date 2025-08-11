Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Закручиваем томатную пасту за считанные минуты: все решит простой трюк на грани гениальности
11 августа, 06:15
1

Закручиваем томатную пасту за считанные минуты: все решит простой трюк на грани гениальности

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Томатная паста прекрасно дополняет множество блюд.
  • Существует простой секрет, позволяющий быстро приготовить томатную пасту за считанные минуты.

Томатная паста является дополнением, которое должно быть на каждой кухне. А с одним очень простым секретом ее приготовление займет считанные минуты!

Томатная паста подходит к большому количеству блюд, особенно – к любимым макаронам. Если знать один простой секрет – ее приготовление займет всего несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как быстро заготовить томатную пасту?

  • Время: 45 минут
  • Порций: пол-литровая банка

Ингредиенты
– 3 килограмма спелых помидоров;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо помойте и нарежьте кусочками.
  2. Отделите томатный сок от зерен блендером, через мясорубку или соковыжималку.
  3. Переливаем сок в кастрюлю, ставим на большой огонь.
  4. Затем опускаем половник в сок и избавляемся от лишней жидкости – так паста будет готова намного быстрее.
  5. Разливаем пасту по стерилизованным банкам и закручиваем. Эту пасту можно хранить без холодильника.

Приятного аппетита!

