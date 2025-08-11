Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Закручуємо томатну пасту за лічені хвилини: все вирішить простий трюк на межі геніальності
11 серпня, 06:15
1

Закручуємо томатну пасту за лічені хвилини: все вирішить простий трюк на межі геніальності

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Томатна паста чудово доповнює безліч страв.
  • Існує простий секрет, що дозволяє швидко приготувати томатну пасту за лічені хвилини.

Томатна паста є додатком, який повинен бути на кожній кухні. А з одним дуже простим секретом її приготування займе лічені хвилини!

Томатна паста пасує до великої кількості страв, особливо – до улюблених макаронів. Якщо знати один простий секрет – її приготування займе лише кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке"

Цікаво Знаменита як борщ: як приготувати котлету по-київськи, яку знають в усьому світі

Як швидко заготувати томатну пасту? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: півлітрова банка 

Інгредієнти
– 3 кілограми стиглих помідорів;
– сіль до смаку.

Приготування

  1. Помідори добре помийте та наріжте шматочками.
  2. Відділіть томатний сік від зерен блендером, через мʼясорубку або соковижималку.
  3. Переливаємо сік у каструлю, ставимо на великий вогонь.
  4. Потім опускаємо ополоник в сік та позбуваємося зайвої рідини – так паста буде готова набагато швидше.
  5. Розливаємо пасту по стерилізованих банках та закручуємо. Цю пасту можна зберігати без холодильника. 

Смачного!

Якщо ви любите варену кукурудзу – скористайтеся секретом приготування, яким поділилася Маша Єфросиніна. Лише 5 хвилин – і улюблений перекус вже на вашому столі. 