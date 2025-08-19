Укр Рус
100% натуральный: закрываем на зиму любимый томатный сок
19 августа, 12:40
2

100% натуральный: закрываем на зиму любимый томатный сок

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Консервированный томатный сок – это полезный и вкусный напиток.
  • Зимой он может дополнить блюда из морепродуктов, супы или быть самостоятельным напитком.

Хранение домашнего томатного сока на зиму – лучшее решение. Его вкус значительно превосходит магазинные альтернативы, предлагая более насыщенный и сытный вкус, а процесс приготовления быстрый и простой.

Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину. Рецептом томатного сока делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.

Как закрыть томатный сок на зиму?

  • Время: 50 минут
  • Порции: 20

Ингредиенты:
– 10 килограммов помидоров; 
– 180 граммов соли; 
– 75 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Промойте помидоры под холодной водой, удалите плодоножки, подождите, пока они высохнут, и пропустите через мясорубку. 
     
  2. Полученную массу поместите в кастрюлю и варите на умеренном огне в течение 20 – 30 минут, регулярно помешивая.
     
  3. С использованием погружного блендера тщательно перемешайте содержимое кастрюли, а затем пропустите массу через сито с мелкими отверстиями, чтобы избавиться от избыточных примесей.
     
  4. Добавьте сахар и соль к томатному пюре, тщательно растворите и доведите до кипения. Продолжайте варить в течение 5 минут. 
     
  5. Готовую смесь разлейте по банкам, хорошо закройте крышками и поместите для хранения в холодильник или прохладную камеру.

Приятного аппетита!

Если кажется, что сок это очень банально, можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.