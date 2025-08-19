Зберігання домашнього томатного соку на зиму – найкраще рішення. Його смак значно перевершує магазинні альтернативи, пропонуючи більш насичений і ситний смак, а процес приготування швидкий і простий.

Він стане ідеальним доповненням до страв із морепродуктів, супів чи просто як свіжий напій до обіду чи вечері. Рецептом томатного соку ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food.

Читайте також Потрібен лише пакет та 1 година: робимо малосольні огірочки в пакеті

Як закрити томатний сік на зиму?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 20

Інгредієнти:

– 10 кілограмів помідорів;

– 180 грамів солі;

– 75 грамів цукру.

Приготування:

Промийте помідори під холодною водою, видаліть плодоніжки, зачекайте, поки вони висохнуть, і пропустіть через м'ясорубку.

Отриману масу помістіть у каструлю та варіть на помірному вогні протягом 20 – 30 хвилин, регулярно помішуючи.

З використанням занурювального блендера ретельно перемішайте вміст каструлі, а потім пропустіть масу через сито з дрібними отворами, щоб позбутися від надлишкових домішок.

Додайте цукор та сіль до томатного пюре, ретельно розчиніть і доведіть до кипіння. Продовжуйте варити протягом 5 хвилин.

Готову суміш розлийте по банках, добре закрийте кришками і помістіть для зберігання до холодильника або прохолодної камери.

Смачного!

Якщо здається, що сік це дуже банально, можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.