Зимой лучшего напитка просто не существует: как легко заготовить ароматный томатный сок
- Томатный сок является источником полезных веществ, в частности витаминов группы В, калия, и минералов.
- Для приготовления 10 литров томатного сока нужно 15 килограммов томатов.
Вы можете пропустить консервацию помидоров, но заготовить томатный сок – это точно приятная обязанность. Вы будете себе благодарны за каждую потраченную минуту, как только откроете банку.
Томатный сок зимой станет идеальным дополнением не только будничных, но и даже праздничных блюд. По крайней мере, родные и гости точно поблагодарят вас за такой подарок к столу. 24 Канал советует сделать запас томатного сока по рецепту Еспресо.TV.
В чем польза томатного сока
Томатный сок – это настоящий кладезь полезных веществ. Здесь есть и витамин это, и витамины группы В, калий и минералы. Поэтому если вы употребляете сок, который был заготовлен без сахара или других консервантов – можете считать это порцией здоровья.
Как приготовить томатный сок?
- Время: 30 минут
- Порций: 10 литров сока
Ингредиенты:
– 15 килограммов томатов;
– 10 – 15 чайных ложек соли.
Приготовление:
- Простерилизуйте банки удобным способом.
- Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кусочками такого размера, чтобы они легко проходили через соковыжималку.
- Пропустите помидоры через соковыжималку.
- Перелейте томатный сок в кастрюлю, добавьте соль из расчета 1 чайная ложка с горкой на 1 литр жидкости.
- Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите примерно 7 – 10 минут, периодически помешивайте.
- Горячий сок разлейте в стерилизованные банки и плотно закрутите крышками.
- Храните в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
