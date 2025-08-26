Укр Рус
Взимку кращого напою просто не існує: як легко заготувати ароматний томатний сік
26 серпня, 23:30
2

Взимку кращого напою просто не існує: як легко заготувати ароматний томатний сік

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Томатний сік є джерелом корисних речовин, зокрема вітамінів групи В, калію, та мінералів.
  • Для приготування 10 літрів томатного соку потрібно 15 кілограмів томатів.

Ви можете пропустити консервацію помідорів, але заготувати томатний сік – це точно приємний обовʼязок. Ви будете собі вдячні за кожну витрачену хвилину, як тільки відкриєте банку.

Томатний сік взимку стане ідеальним доповненням не лише буденних, а й навіть святкових страв. Принаймні, рідні та гості точно подякують вам за такий подарунок до столу. 24 Канал радить зробити запас томатного соку за рецептом Еспресо.TV. 

У чому користь томатного соку

Томатний сік – це справжнє джерело корисних речовин. Тут є і вітамін це, і вітаміни групи В, калій та мінерали. Тож якщо ви вживаєте сік, який був заготований без цукру чи інших консервантів – можете вважати це порцією здоровʼя. 

Як приготувати томатний сік? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10 літрів соку

Інгредієнти
– 15 кілограмів томатів;
– 10 – 15 чайних ложок солі. 

Приготування

  1. Простерилізуйте банки у зручний спосіб.
  2. Помідори ретельно вимийте й наріжте шматочками такого розміру, щоб вони легко проходили через соковижималку.
  3. Пропустіть помідори через соковижималку.
  4. Перелийте томатний сік у каструлю, додайте сіль із розрахунку 1 чайна ложка з гіркою на 1 літр рідини.
  5. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та проваріть приблизно 7 – 10 хвилин, періодично помішуйте.
  6. Гарячий сік розлийте у стерилізовані банки й щільно закрутіть кришками.
  7. Зберігайте у темному та прохолодному місці.

Смачного!

А якщо ваші помідори ще зелені – один лайфхак, з яким вони дозріють куди швидше. Не треба виставляти плоди на підвіконня, секрет значно простіший. 