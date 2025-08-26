Взимку кращого напою просто не існує: як легко заготувати ароматний томатний сік
- Томатний сік є джерелом корисних речовин, зокрема вітамінів групи В, калію, та мінералів.
- Для приготування 10 літрів томатного соку потрібно 15 кілограмів томатів.
Ви можете пропустити консервацію помідорів, але заготувати томатний сік – це точно приємний обовʼязок. Ви будете собі вдячні за кожну витрачену хвилину, як тільки відкриєте банку.
Томатний сік взимку стане ідеальним доповненням не лише буденних, а й навіть святкових страв. Принаймні, рідні та гості точно подякують вам за такий подарунок до столу. 24 Канал радить зробити запас томатного соку за рецептом Еспресо.TV.
Цікаво Пальчики оближеш: перевірений рецепт квашеної капусти – як у бабусі
У чому користь томатного соку
Томатний сік – це справжнє джерело корисних речовин. Тут є і вітамін це, і вітаміни групи В, калій та мінерали. Тож якщо ви вживаєте сік, який був заготований без цукру чи інших консервантів – можете вважати це порцією здоровʼя.
Як приготувати томатний сік?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10 літрів соку
Інгредієнти:
– 15 кілограмів томатів;
– 10 – 15 чайних ложок солі.
Приготування:
- Простерилізуйте банки у зручний спосіб.
- Помідори ретельно вимийте й наріжте шматочками такого розміру, щоб вони легко проходили через соковижималку.
- Пропустіть помідори через соковижималку.
- Перелийте томатний сік у каструлю, додайте сіль із розрахунку 1 чайна ложка з гіркою на 1 літр рідини.
- Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та проваріть приблизно 7 – 10 хвилин, періодично помішуйте.
- Гарячий сік розлийте у стерилізовані банки й щільно закрутіть кришками.
- Зберігайте у темному та прохолодному місці.
Смачного!
А якщо ваші помідори ще зелені – один лайфхак, з яким вони дозріють куди швидше. Не треба виставляти плоди на підвіконня, секрет значно простіший.