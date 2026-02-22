Почти прозрачные блины на Масленицу: идеальный рецепт к празднику

Наступила Масленица, а значит, самое время наслаждаться любимыми блинами. Какую бы начинку вы ни выбрали, важно, чтобы они были вкусными и тонкими.

Чтобы блины были тонкими и несмотря на это не рвались, важно правильно подготовить тесто. Затем подаем к столу любимые добавки – и Масленица пройдет незабываемо. А чтобы все было идеально, можно воспользоваться рецептом портала Kwestia smaku.

Как приготовить тонкие блины?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– пакетик ванильного сахара;

– 200 граммов картофельного крахмала;

– 500 миллилитров молока;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Праздник – это так легко / Фото Freepik

Приготовление:

В глубокой емкости соедините яйца с сахарным песком, щепоткой соли, ванилью и крахмалом, тщательно все взбивая. Добавьте масло и небольшими порциями вливайте молоко, непрерывно помешивая смесь венчиком, это поможет достичь идеальной гладкости теста без комочков. Хорошо раскалите сковородку и слегка смажьте ее жиром перед первой порцией. Обжаривайте тонкие блины, выливая тесто равномерным слоем, до появления аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Готовое блюдо подавайте к столу, дополнив его любым сладким или соленым наполнителем на ваш вкус.

Как сделать блины плотными, чтобы не рвались?

Добавление небольшого количества крахмала делает структуру блинов более прочной и позволяет им легко тянуться. Также чрезвычайно важно вливать молоко постепенно, непрерывно работая венчиком, чтобы достичь абсолютной однородности без комочков, подсказывает портал Kuchnia.

Не забудьте дать тесту "отдохнуть" после замешивания. За это время клейковина в муке успеет разбухнуть, что сделает готовые изделия значительно устойчивее к разрывам.

Не менее важной является и роль яиц. Если вы видите, что блины слишком нежные и разваливаются прямо на сковородке, попробуйте добавить к массе еще одно яйцо для плотности.

Еще один секрет – смешать молоко с водой. Тогда плотность теста будет выше, и блины не будут рваться.

