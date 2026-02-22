Щоб млинці були тонкими і попри це не рвалися, важливо правильно підготувати тісто. Потім подаємо до столу улюблені додатки – і Масниця мине незабутньо. А щоб все було ідеально, можна скористатися рецептом порталу Kwestia smaku.

Як приготувати тонкі млинці?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– пакетик ванільного цукру;

– 200 грамів картопляного крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Свято – це так легко / Фото Freepik

Приготування:

У глибокій ємності з’єднайте яйця з цукровим піском, дрібкою солі, ваніллю та крохмалем, ретельно все збиваючи. Додайте олію та невеликими порціями вливайте молоко, безперервно помішуючи суміш вінчиком, це допоможе досягти ідеальної гладкості тіста без жодних грудочок. Добре розжарте сковорідку та злегка змастіть її жиром перед першою порцією. Обсмажуйте тонкі млинці, виливаючи тісто рівномірним шаром, до появи апетитної золотистої скоринки з обох боків. Готову страву подавайте до столу, доповнивши її будь-яким солодким або солоним наповнювачем на ваш смак.

Як зробити млинці щільними, щоб не рвалися?

Додавання невеликої кількості крохмалю робить структуру млинців міцнішою та дозволяє їм легко тягнутися. Також надзвичайно важливо вливати молоко поступово, безперервно працюючи вінчиком, щоб досягти абсолютної однорідності без жодних грудочок, підказує портал Kuchnia.

Не забудьте дати тісту "відпочити" після замішування. За цей час клейковина в борошні встигне розбухнути, що зробить готові вироби значно стійкішими до розривів.

Не менш важливою є і роль яєць. Якщо ви бачите, що млинці занадто ніжні та розвалюються прямо на сковорідці, спробуйте додати до маси ще одне яйце для щільності.

Ще один секрет – змішати молоко з водою. Тоді щільність тіста буде вищою, і млинці не рватимуться.

