Який би рецепт котлет ви не використовували, завжди потрібно піклуватися про те, щоб мʼясо зберегло свій сік. Як цього досягали наші бабусі – розповідає портал Beszamel.

Як гарантувати соковитість котлет?

Секрет ідеальних котлет полягає не лише у якості м’яса, а й у грамотному підборі додаткових інгредієнтів, які відповідають за текстуру та вологість.

Хлібний м’якуш, просочений молоком

Це класичний спосіб утримати м’ясні соки всередині. Використання білого хліба дає делікатний смак, тоді як чорний додає цікавих пряних ноток. Молоко ж робить волокна м’яса значно м’якшими.

Подрібнена цибуля

Вона не лише насичує страву ароматом, а й виступає природним підсолоджувачем, який балансує смак фаршу та робить його структуру менш щільною.

Заморожене вершкове масло

Маленька хитрість, яка творить дива. Натріть трохи холодного масла у фарш – під час термічної обробки воно розтане, перетворюючи кожну котлету на справжній гастрономічний шедевр. Проте будьте обережні з пропорціями: надто велика кількість хліба може призвести до того, що котлети втратять пружність і стануть занадто пухкими.

Який ще секрет важливо знати?

Не треба смажити котлети одразу після того, як ви змішали всі інгредієнти. Краще поставити фарш у холодильник та дати йому "відпочити", радить портал Smakosze.

Саме ж смаження краще починати з інтенсивного вогню, щоб швидко створити рум'яну скоринку, яка заблокує соки всередині. Після цього можна доводити страву до м'якості на мінімальному нагріві.

Що смачного приготувати?