Який би рецепт котлет ви не використовували, завжди потрібно піклуватися про те, щоб мʼясо зберегло свій сік. Як цього досягали наші бабусі – розповідає портал Beszamel.
До теми Усі солять картоплю у невдалий момент: коли це треба робити, щоб вона вийшла смачною
Як гарантувати соковитість котлет?
Секрет ідеальних котлет полягає не лише у якості м’яса, а й у грамотному підборі додаткових інгредієнтів, які відповідають за текстуру та вологість.
- Хлібний м’якуш, просочений молоком
Це класичний спосіб утримати м’ясні соки всередині. Використання білого хліба дає делікатний смак, тоді як чорний додає цікавих пряних ноток. Молоко ж робить волокна м’яса значно м’якшими.
- Подрібнена цибуля
Вона не лише насичує страву ароматом, а й виступає природним підсолоджувачем, який балансує смак фаршу та робить його структуру менш щільною.
- Заморожене вершкове масло
Маленька хитрість, яка творить дива. Натріть трохи холодного масла у фарш – під час термічної обробки воно розтане, перетворюючи кожну котлету на справжній гастрономічний шедевр. Проте будьте обережні з пропорціями: надто велика кількість хліба може призвести до того, що котлети втратять пружність і стануть занадто пухкими.
Який ще секрет важливо знати?
Не треба смажити котлети одразу після того, як ви змішали всі інгредієнти. Краще поставити фарш у холодильник та дати йому "відпочити", радить портал Smakosze.
Саме ж смаження краще починати з інтенсивного вогню, щоб швидко створити рум'яну скоринку, яка заблокує соки всередині. Після цього можна доводити страву до м'якості на мінімальному нагріві.
Що смачного приготувати?
Ці тістечка з 90-х зроблять чаювання незабутнім.
А ще всі в захваті від легкого рецепта торта "Лебединий пух".