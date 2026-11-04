Вкуснее мясных: как приготовить золотистые котлеты из картофеля и квашеной капусты с корочкой
Котлеты без добавления мяса способны превзойти классические блюда из фарша своей нежной текстурой и богатым вкусовым букетом. Настоящей кулинарной находкой здесь является сочетание отварного картофеля в мундире и квашеной капусты.
Картофельная основа придает блюду плотную и нежную кремообразную консистенцию, а тушеная капуста с пассерованными овощами добавляет пикантной сочности и приятной кислинки, которая полностью раскрывается под действием специй. Особый аромат этому блюду придает сочетание копченой паприки, измельченного чеснока и восточных пряностей хмели-сунели, которые полностью маскируют привычную овощную простоту.
Как приготовить котлеты без мяса?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– отварной картофель в мундире;
– квашеная капуста, промытая и хорошо отжатая;
– лук;
– морковь;
– чеснок;
– копченая паприка;
– хмели-сунели;
– перец и соль;
– яйцо;
– панировочные сухари;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и очистите.
- Если квашеная капуста слишком кислая, промойте ее холодной водой и хорошо отожмите.
- Нарежьте лук и морковь. Сначала обжарьте лук 2 – 3 минуты, затем добавьте морковь и квашеную капусту. Готовьте все вместе примерно 15 – 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Пропустите остывший картофель и обжаренные овощи через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, копченую паприку, хмели-сунели, перец и немного соли.
- По желанию добавьте яйцо. Затем всыпьте 1 – 3 столовые ложки панировочных сухарей – в зависимости от того, насколько густой получилась масса. Хорошо перемешайте.
- Влажными руками сформируйте котлетки. Обмакните их во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
- Обжарьте котлеты на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка.
Готовые котлеты получаются ароматными, сытными и очень вкусными. Лучше всего они подаются горячими – со сметанным соусом или бешамелем.