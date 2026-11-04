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4 ноября, 09:55
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Вкуснее мясных: как приготовить золотистые котлеты из картофеля и квашеной капусты с корочкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Котлеты без добавления мяса способны превзойти классические блюда из фарша своей нежной текстурой и богатым вкусовым букетом. Настоящей кулинарной находкой здесь является сочетание отварного картофеля в мундире и квашеной капусты.

Картофельная основа придает блюду плотную и нежную кремообразную консистенцию, а тушеная капуста с пассерованными овощами добавляет пикантной сочности и приятной кислинки, которая полностью раскрывается под действием специй. Особый аромат этому блюду придает сочетание копченой паприки, измельченного чеснока и восточных пряностей хмели-сунели, которые полностью маскируют привычную овощную простоту.

Как приготовить котлеты без мяса?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– отварной картофель в мундире;
– квашеная капуста, промытая и хорошо отжатая; 
– лук; 
– морковь; 
– чеснок; 
– копченая паприка; 
– хмели-сунели; 
– перец и соль; 
– яйцо; 
– панировочные сухари; 
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и очистите.
  2. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте ее холодной водой и хорошо отожмите.
  3. Нарежьте лук и морковь. Сначала обжарьте лук 2 – 3 минуты, затем добавьте морковь и квашеную капусту. Готовьте все вместе примерно 15 – 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Пропустите остывший картофель и обжаренные овощи через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, копченую паприку, хмели-сунели, перец и немного соли.
  5. По желанию добавьте яйцо. Затем всыпьте 1 – 3 столовые ложки панировочных сухарей – в зависимости от того, насколько густой получилась масса. Хорошо перемешайте.
  6. Влажными руками сформируйте котлетки. Обмакните их во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
  7. Обжарьте котлеты на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка.

Готовые котлеты получаются ароматными, сытными и очень вкусными. Лучше всего они подаются горячими – со сметанным соусом или бешамелем.