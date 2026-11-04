Вкуснее мясных: как приготовить золотистые котлеты из картофеля и квашеной капусты с корочкой

Котлеты без добавления мяса способны превзойти классические блюда из фарша своей нежной текстурой и богатым вкусовым букетом. Настоящей кулинарной находкой здесь является сочетание отварного картофеля в мундире и квашеной капусты.

Картофельная основа придает блюду плотную и нежную кремообразную консистенцию, а тушеная капуста с пассерованными овощами добавляет пикантной сочности и приятной кислинки, которая полностью раскрывается под действием специй. Особый аромат этому блюду придает сочетание копченой паприки, измельченного чеснока и восточных пряностей хмели-сунели, которые полностью маскируют привычную овощную простоту.

Как приготовить котлеты без мяса?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– отварной картофель в мундире;

– квашеная капуста, промытая и хорошо отжатая;

– лук;

– морковь;

– чеснок;

– копченая паприка;

– хмели-сунели;

– перец и соль;

– яйцо;

– панировочные сухари;

– масло для жарки.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и очистите. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте ее холодной водой и хорошо отожмите. Нарежьте лук и морковь. Сначала обжарьте лук 2 – 3 минуты, затем добавьте морковь и квашеную капусту. Готовьте все вместе примерно 15 – 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Пропустите остывший картофель и обжаренные овощи через мясорубку. Добавьте измельченный чеснок, копченую паприку, хмели-сунели, перец и немного соли. По желанию добавьте яйцо. Затем всыпьте 1 – 3 столовые ложки панировочных сухарей – в зависимости от того, насколько густой получилась масса. Хорошо перемешайте. Влажными руками сформируйте котлетки. Обмакните их во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка.

Готовые котлеты получаются ароматными, сытными и очень вкусными. Лучше всего они подаются горячими – со сметанным соусом или бешамелем.